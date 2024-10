Ogromne wzrosty cen owoców i warzyw. Nawet o 60 proc.!

Jesienne zakupy warzyw i owoców w sklepach mogą wywołać niemałe zaskoczenie cenowe. Z analizy przeprowadzonej przez aplikację PanParagon wynika, że większość z badanych produktów zdrożała w ciągu ostatnich dwóch lat, a niektóre z nich odnotowały wzrosty nawet o 60 proc. Na czele tego rankingu znajdują się winogrona jasne, które obecnie kosztują znacznie więcej niż w 2022 roku.

Analitycy aplikacji PanParagon przeprowadzili badanie cen wybranych warzyw i owoców, biorąc pod uwagę dane z paragonów od stycznia do grudnia w latach 2022, 2023 i 2024. Wyniki wskazują na istotne zmiany w cenach 11 analizowanych produktów.

Winogrona i imbir liderami wzrostów

Zestawienie przedstawione przez WP Finanse pokazuje, że aż 7 z 11 przebadanych produktów podrożało w ostatnich dwóch latach. Najbardziej drastyczny wzrost zanotowały winogrona jasne – ich cena wzrosła o 60,1 proc. W 2022 roku za kilogram tych owoców płaciliśmy 5,99 zł, natomiast we wrześniu 2024 roku ich cena wynosiła już 9,59 zł za kilogram.

Drugim produktem, który znacząco podrożał, jest imbir. Jego cena wzrosła o 60 proc., co oznacza, że obecnie za kilogram trzeba zapłacić 23,44 zł, podczas gdy w 2022 roku kosztował 14,99 zł.

Na trzecim miejscu rankingu podwyżek cen znajdują się śliwki, które w ciągu dwóch lat zdrożały o 40,1 proc. W 2022 roku kilogram śliwek kosztował 4,99 zł, a w 2024 roku cena wzrosła do 6,99 zł.

Spadające ceny wybranych produktów

Nie wszystkie owoce i warzywa zdrożały w porównaniu do cen sprzed dwóch lat. Na przykład, cena fig spadła o 20 proc. – z 2,49 zł za sztukę w 2022 roku do 1,99 zł w 2024 roku. Z kolei cebula żółta potaniała o 37,6 proc., z 3,99 zł za kilogram do 2,49 zł. W przypadku dyni Hokkaido oraz cukinii ceny pozostały niezmienione od 2022 roku.

W okresie wakacyjnym analitycy PanParagon zwrócili uwagę na sezonowe owoce i warzywa. Czerwcowy lider wzrostów to truskawki, które były droższe o 24 proc. niż rok wcześniej. Niewielkie wzrosty cen zanotowano również w przypadku sałaty lodowej (o 3 proc.) i fasolki szparagowej (o 0,5 proc.).

Na drugim biegunie rankingu znalazły się czereśnie, których cena spadła o 24,4 proc., oraz bób, ogórki gruntowe i maliny, których ceny zmniejszyły się o około 12-13 proc.

Dramatyczny skok cen ogórków

Chociaż latem ceny ogórków gruntowych spadały, sytuacja zmieniła się drastycznie w sierpniu. Na początku tego miesiąca ceny tych warzyw w hurcie były trzykrotnie wyższe niż w poprzednich latach, co spowodowało, że najmniejsze ogórki kosztowały nawet 9 zł za kilogram. Głównym powodem tej sytuacji były braki na rynku.

