Rząd ujawnia szczegóły czternastej emerytury. Znamy termin i kwotę

Rząd potwierdził termin oraz wysokość 14. emerytury na 2025 rok. Jak wynika z opublikowanego we wtorek projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów trafi do uprawnionych we wrześniu. Wysokość pełnej czternastki ustalono na 1878,91 zł brutto – dokładnie tyle, ile obecnie wynosi minimalna emerytura.

14. emerytura na liście stałych świadczeń.

Czternasta emerytura została wprowadzona na stałe do systemu świadczeń w 2023 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Ministrów co roku w drodze rozporządzenia określa miesiąc wypłaty. Na 2025 rok ponownie wybrano wrzesień.

Zgodnie z zapisami ustawy, pełne świadczenie otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku przekroczenia tej kwoty, obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że czternastka zostanie odpowiednio pomniejszona o kwotę przekroczenia. Świadczenie nie przysługuje, jeśli jego wysokość po odliczeniu byłaby niższa niż 50 zł.

14. emerytura niewliczana do dochodu

Warto podkreślić, że dodatkowe świadczenie nie podlega egzekucjom komorniczym ani nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych form wsparcia, takich jak pomoc społeczna, świadczenia alimentacyjne czy 500+ dla osób niesamodzielnych. Oznacza to, że czternastka trafi w pełnej wysokości do uprawnionych emerytów i rencistów, bez ryzyka potrąceń.

Jedynymi obciążeniami są obowiązkowe potrącenia z tytułu składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy. Pozostała część świadczenia zostanie wypłacona netto na konto lub w formie przekazu pocztowego – zależnie od wybranej formy przez świadczeniobiorcę.