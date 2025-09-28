Prawie 500 tys. złotych. Tyle zgarnął szczęśliwiec w Mini Lotto

W Mini Lotto padła główna wygrana – szczęśliwy gracz zgarnął niemal 500 tysięcy złotych, co czyni tę wygraną jedną z najwyższych w tej grze w bieżącym roku.
Tymczasem sobotnie losowanie Lotto i Lotto Plus nie przyniosło żadnej „szóstki”, co oznacza kolejną kumulację w obu grach. Tym razem do wygrania jest aż 12 milionów złotych, a rosnąca pula z pewnością przyciągnie uwagę kolejnych uczestników loterii.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
W sobotę, 27 września, w Lotto nie padła „szóstka”. Wielu uczestników nie wyszło jednak z niczym – w losowaniu przyznano setki dodatkowych nagród o atrakcyjnej wartości.
Dodatkowe wygrane:
- 86 „piątek” – każda po 4 793,30 zł
- 4 239 „czwórek” – po 149 zł
- 76 753 „trójek” – po 24 zł
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?
W Lotto Plus również nie padła „szóstka”. Okrągły milion złotych czeka na kolejnego szczęśliwca.
Dodatkowe wygrane:
- 42 „piątki” – każda po 3 500 zł
- 2 904 „czwórki” – po 100 zł
- 53 375 „trójek” – po 10 zł
Jakie były wygrane w losowaniu Mini Lotto?
Podczas sobotniego losowania Mini Lotto padła najwyższa nagroda! Szczęśliwa „piątka” wyniosła 475 640,40 zł.
Dodatkowe wygrane:
- 322 „czwórki” – po 590,90 zł
- 10 320 „trójek” – po 27,70 zł
Wyniki Lotto – 27.09.2025
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7254, które odbyło się 27 września 2025 roku, to:
6, 12 17, 20, 32, 46
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 30 września 2025 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 27.09.2025
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7254, które odbyło się 27 września 2025 roku, to:
12, 19, 27, 42, 43, 48
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 30 września 2025 roku, o godzinie 22:00.
Czytaj też:
Wygrał 120 milionów euro! W Eurojackpot padła główna wygrana
Wyniki Mini Lotto – 27.09.2025
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7090, które odbyło się 27 września 2025 roku, to:
5, 6, 8, 19, 23
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w poniedziałek, 29 września 2025 roku, o godzinie 22:00.
Czytaj też:
Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?Czytaj też:
Koniec września to deadline dla pracodawców. Za przeoczenie kara do 30 tys. zł