Prawie 500 tys. złotych. Tyle zgarnął szczęśliwiec w Mini Lotto

W Mini Lotto padła główna wygrana – szczęśliwy gracz zgarnął niemal 500 tysięcy złotych, co czyni tę wygraną jedną z najwyższych w tej grze w bieżącym roku.

Tymczasem sobotnie losowanie Lotto i Lotto Plus nie przyniosło żadnej „szóstki”, co oznacza kolejną kumulację w obu grach. Tym razem do wygrania jest aż 12 milionów złotych, a rosnąca pula z pewnością przyciągnie uwagę kolejnych uczestników loterii.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

W sobotę, 27 września, w Lotto nie padła „szóstka”. Wielu uczestników nie wyszło jednak z niczym – w losowaniu przyznano setki dodatkowych nagród o atrakcyjnej wartości.

Dodatkowe wygrane:

86 „piątek” – każda po 4 793,30 zł

4 239 „czwórek” – po 149 zł

76 753 „trójek” – po 24 zł

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?

W Lotto Plus również nie padła „szóstka”. Okrągły milion złotych czeka na kolejnego szczęśliwca.

Dodatkowe wygrane:

42 „piątki” – każda po 3 500 zł

2 904 „czwórki” – po 100 zł

53 375 „trójek” – po 10 zł

Jakie były wygrane w losowaniu Mini Lotto?

Podczas sobotniego losowania Mini Lotto padła najwyższa nagroda! Szczęśliwa „piątka” wyniosła 475 640,40 zł.

Dodatkowe wygrane:

322 „czwórki” – po 590,90 zł

10 320 „trójek” – po 27,70 zł

Wyniki Lotto – 27.09.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7254, które odbyło się 27 września 2025 roku, to:

6, 12 17, 20, 32, 46

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 30 września 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 27.09.2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7254, które odbyło się 27 września 2025 roku, to:

12, 19, 27, 42, 43, 48

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 30 września 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 27.09.2025

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7090, które odbyło się 27 września 2025 roku, to:

5, 6, 8, 19, 23

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w poniedziałek, 29 września 2025 roku, o godzinie 22:00.

