Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy?

Początek miesiąca bez dużych zakupów. W niedzielę 5 października obowiązują ograniczenia w handlu. Nie oznacza to jednak, że wszystkie punkty usługowe pozostają zamknięte. Wyjątki przewidziane w ustawie pozwalają na kontynuowanie działalności w określonych branżach, dzięki czemu klienci wciąż mają dostęp do najważniejszych produktów i usług, choć wybór będzie bardziej ograniczony niż w dzień powszedni.

Gdzie zrobimy zakupy w niedzielę 5 października?

Markety i galerie handlowe pozostają dziś zamknięte, jednak przepisy przewidują szereg wyjątków. Handel i usługi działają w kilku kluczowych obszarach. Oto miejsca, które pozostają otwarte:

stacje paliw – pełna obsługa podróżnych i standardowy asortyment,

apteki i punkty apteczne – leki i produkty medyczne,

kwiaciarnie,

gastronomia – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,

placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu,

małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela – w tym sklepy osiedlowe, warzywniaki czy franczyzy (np. Żabka).

Godziny otwarcia sklepów w niedzielę 5 października

Choć część sklepów i punktów usługowych działa dziś legalnie, ich godziny otwarcia bywają w niedziele niehandlowe krótsze lub bardziej elastyczne. Stacje paliw i apteki często pracują całodobowo lub według stałego grafiku, ale właściciele małych sklepów sami ustalają godziny pracy tego dnia.

Przed wyjściem warto sprawdzić lokalne informacje – na stronach internetowych lub bezpośrednio w witrynie sklepu.

Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?

Dziś duże sklepy pozostają zamknięte, podobnie jak w każdą niedzielę października. Najbliższa okazja do zakupów w niedzielę pojawi się dopiero 7 grudnia. Tego dnia galerie handlowe, supermarkety i sieci spożywcze będą otwarte bez ustaw

Niedziele handlowe w 2025 roku – pełna lista

Pełny harmonogram niedziel handlowych w 2025 roku wygląda następująco:

26 stycznia, 13 kwietnia, 27 kwietnia, 29 czerwca, 31 sierpnia, 7 grudnia, 14 grudnia, 21 grudnia.

To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o handlu w niedziele i święta.

