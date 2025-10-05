Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy?

Początek miesiąca bez dużych zakupów. W niedzielę 5 października obowiązują ograniczenia w handlu. Nie oznacza to jednak, że wszystkie punkty usługowe pozostają zamknięte. Wyjątki przewidziane w ustawie pozwalają na kontynuowanie działalności w określonych branżach, dzięki czemu klienci wciąż mają dostęp do najważniejszych produktów i usług, choć wybór będzie bardziej ograniczony niż w dzień powszedni.
Gdzie zrobimy zakupy w niedzielę 5 października?
Markety i galerie handlowe pozostają dziś zamknięte, jednak przepisy przewidują szereg wyjątków. Handel i usługi działają w kilku kluczowych obszarach. Oto miejsca, które pozostają otwarte:
- stacje paliw – pełna obsługa podróżnych i standardowy asortyment,
- apteki i punkty apteczne – leki i produkty medyczne,
- kwiaciarnie,
- gastronomia – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,
- placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu,
- małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela – w tym sklepy osiedlowe, warzywniaki czy franczyzy (np. Żabka).
Godziny otwarcia sklepów w niedzielę 5 października
Choć część sklepów i punktów usługowych działa dziś legalnie, ich godziny otwarcia bywają w niedziele niehandlowe krótsze lub bardziej elastyczne. Stacje paliw i apteki często pracują całodobowo lub według stałego grafiku, ale właściciele małych sklepów sami ustalają godziny pracy tego dnia.
Przed wyjściem warto sprawdzić lokalne informacje – na stronach internetowych lub bezpośrednio w witrynie sklepu.
Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?
Dziś duże sklepy pozostają zamknięte, podobnie jak w każdą niedzielę października. Najbliższa okazja do zakupów w niedzielę pojawi się dopiero 7 grudnia. Tego dnia galerie handlowe, supermarkety i sieci spożywcze będą otwarte bez ustaw
Czytaj też:
Te mieszkania to hit. Polacy najczęściej je kupują
Niedziele handlowe w 2025 roku – pełna lista
Pełny harmonogram niedziel handlowych w 2025 roku wygląda następująco:
- 26 stycznia,
- 13 kwietnia,
- 27 kwietnia,
- 29 czerwca,
- 31 sierpnia,
- 7 grudnia,
- 14 grudnia,
- 21 grudnia.
To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o handlu w niedziele i święta.
Czytaj też:
Koniec podstępnych promocji w dyskontach? Ministra zapowiada interwencjęCzytaj też:
Lidl wycofuje wino rosyjskiego oligarchy ze swoich sklepów. „Produkty nie są dostępne”