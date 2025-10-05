Tego nikt się nie spodziewał. Dwie „szóstki” w Lotto i rekordowa wygrana w Mini Lotto

Polski klub milionerów właśnie się powiększył. Podczas sobotniego losowania Lotto emocje sięgnęły zenitu, ponieważ długo wyczekiwana kumulacja wreszcie została rozbita.

17 milionów złotych znalazło nowych właścicieli — padły dwie szczęśliwe „szóstki”! Każdy z graczy wzbogacił się o ponad 8 milionów złotych.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości, bo szczęście dopisało również uczestnikowi Mini Lotto. On także może cieszyć się ogromną wygraną – prawie 480 tysięcy złotych, co plasuje jego sukces w ścisłej czołówce najwyższych wygranych tego roku.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

W pierwszą sobotę października, w Lotto padły aż dwie „szóstki”. Każda z nich warta była dokładnie 8 462 577,00 zł. To oznacza, że dwóch szczęśliwców w jednej chwili dołączyło do elitarnego grona polskich milionerów. Wygrane tej wysokości nie zdarzają się często, dlatego sobotnie losowanie na długo zapisze się w historii gier liczbowych w Polsce.

Dodatkowe wygrane:

107 „piątek” – każda po 4 481,30 zł

4 169 „czwórek” – po 231,80 zł

79 611 „trójek” – po 24 zł

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?

W Lotto Plus tym razem nie padła „szóstka”, więc okrągły milion złotych nadal czeka na kolejnego szczęśliwca.

Dodatkowe wygrane:

72 „piątki” – każda po 3 500 zł

3 812 „czwórek” – po 100 zł

69 018 „trójek” – po 10 zł

Jakie były wygrane w losowaniu Mini Lotto?

Podczas sobotniego losowania Mini Lotto padła najwyższa możliwa nagroda! Szczęśliwy gracz trafił komplet liczb, a jego „piątka” przyniosła dokładnie 477 501,60 zł. To jedna z najwyższych wygranych w tej grze w ostatnich miesiącach.

Dodatkowe wygrane:

269 „czwórki” – po 710,10 zł

9 404 „trójek” – po 30,50 zł

Wyniki Lotto – 04.10.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7257, które odbyło się 4 października 2025 roku, to:

10, 12, 29, 37, 39, 45

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 7 października 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 04.10.2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7257, które odbyło się 4 października, to:

13, 17, 22, 25, 26, 48

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 7 października 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 04.10.2025

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7097, które odbyło się 4 października 2025 roku, to:

5, 16, 24, 32, 33

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w poniedziałek, 6 października 2025 roku, o godzinie 22:00.

