Tego nikt się nie spodziewał. Dwie „szóstki” w Lotto i rekordowa wygrana w Mini Lotto
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00
W sobotnim losowaniu Lotto padły dwie „szóstki’” każda warta ponad 8 mln zł. Główna wygrana w Mini Lotto przyniosła prawie 480 tys. zł.

Polski klub milionerów właśnie się powiększył. Podczas sobotniego losowania Lotto emocje sięgnęły zenitu, ponieważ długo wyczekiwana kumulacja wreszcie została rozbita.

17 milionów złotych znalazło nowych właścicieli — padły dwie szczęśliwe „szóstki”! Każdy z graczy wzbogacił się o ponad 8 milionów złotych.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości, bo szczęście dopisało również uczestnikowi Mini Lotto. On także może cieszyć się ogromną wygraną – prawie 480 tysięcy złotych, co plasuje jego sukces w ścisłej czołówce najwyższych wygranych tego roku.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

W pierwszą sobotę października, w Lotto padły aż dwie „szóstki”. Każda z nich warta była dokładnie 8 462 577,00 zł. To oznacza, że dwóch szczęśliwców w jednej chwili dołączyło do elitarnego grona polskich milionerów. Wygrane tej wysokości nie zdarzają się często, dlatego sobotnie losowanie na długo zapisze się w historii gier liczbowych w Polsce.

Dodatkowe wygrane:

  • 107 „piątek” – każda po 4 481,30 zł
  • 4 169 „czwórek” – po 231,80 zł
  • 79 611 „trójek” – po 24 zł

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?

W Lotto Plus tym razem nie padła „szóstka”, więc okrągły milion złotych nadal czeka na kolejnego szczęśliwca.

Dodatkowe wygrane:

  • 72 „piątki” – każda po 3 500 zł
  • 3 812 „czwórek” – po 100 zł
  • 69 018 „trójek” – po 10 zł

Jakie były wygrane w losowaniu Mini Lotto?

Podczas sobotniego losowania Mini Lotto padła najwyższa możliwa nagroda! Szczęśliwy gracz trafił komplet liczb, a jego „piątka” przyniosła dokładnie 477 501,60 zł. To jedna z najwyższych wygranych w tej grze w ostatnich miesiącach.

Dodatkowe wygrane:

269 „czwórki” – po 710,10 zł
9 404 „trójek” – po 30,50 zł
Wyniki Lotto – 04.10.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7257, które odbyło się 4 października 2025 roku, to:

10, 12, 29, 37, 39, 45

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 7 października 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 04.10.2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7257, które odbyło się 4 października, to:

13, 17, 22, 25, 26, 48

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 7 października 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 04.10.2025

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7097, które odbyło się 4 października 2025 roku, to:

5, 16, 24, 32, 33

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w poniedziałek, 6 października 2025 roku, o godzinie 22:00.

Źródło: WPROST.pl / Totalizator sportowy