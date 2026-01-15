ZUS przesuwa terminy wypłat. Trzynastki trafią do seniorów wcześniej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprezentował harmonogram wypłat emerytur i rent na 2026 rok. Kalendarz, który zazwyczaj opiera się na sześciu stałych terminach — 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dniu miesiąca — został dostosowany do układu weekendów, świąt oraz dni ustawowo wolnych. Oznacza to, że część seniorów otrzyma swoje pieniądze wcześniej, niż ma to miejsce zazwyczaj. Przykładowo osoby, które standardowo mają przypisaną wypłatę na pierwszy dzień miesiąca, mogą spodziewać się przelewu już pod koniec grudnia 2025 roku.

Waloryzacja emerytur

Kolejną ważną datą w kalendarzu jest 1 marca 2026 roku, kiedy to formalnie zostanie przeprowadzona waloryzacja emerytur i rent. Ponieważ dzień ten przypada w niedzielę, ZUS będzie zobowiązany do wcześniejszego przelania środków. Jak podaje „Fakt”, pierwsze podwyższone świadczenia wpłyną na konta seniorów już 27 lutego 2026 roku. Zmiana dotyczy około miliona osób, czyli tej grupy świadczeniobiorców, które otrzymują swoje emerytury na początku miesiąca.

Ważnym elementem harmonogramu jest również termin tegorocznej trzynastej emerytury. W 2026 roku ZUS wypłaci ją w kwietniu, a jej wysokość będzie odpowiadać minimalnej emeryturze po waloryzacji, czyli około 1 970,60 zł brutto. Na tegoroczny termin trzynastki wpływa także układ świąt wielkanocnych. Przypadają one na 5 i 6 kwietnia, co oznacza, że seniorzy z wypłatami wyznaczonymi na 5. lub 6. dzień miesiąca, otrzymają zarówno regularne świadczenie, jak i trzynastą emeryturę z wyprzedzeniem — dokładnie 3 kwietnia.

Harmonogram świąteczny

Pozostali emeryci, których harmonogram nie koliduje ze świętami, dostaną swoje wypłaty zgodnie ze standardowymi datami: 10., 15., 20. lub 25 kwietnia. Dla wielu seniorów oznacza to, że w tym miesiącu pieniądze trafią na konto albo przed świętami, albo tuż po nich, zależnie od przypisanego terminu.

ZUS przypomina także, że osoby otrzymujące świadczenia przelewem bankowym lub przekazem pocztowym powinny upewnić się, że ich dane są aktualne. Zmiana konta, adresu lub sposobu wypłaty wymaga zgłoszenia w oddziale Zakładu, aby uniknąć ewentualnych opóźnień. Informacje dotyczące konkretnych terminów znajdują się w decyzjach przyznających świadczenia i w materiałach publikowanych przez ZUS na stronie internetowej.

Czytaj też:

Dodatkowe 400 zł dla seniorów. Zwroty PIT już w lutymCzytaj też:

Jeden ogólny podatek zastąpi i PIT, i składki do ZUS i resztę? Jest szansa