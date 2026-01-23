ZUS rusza z wielką wysyłką. Dokumenty trafią do milionów Polaków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych za 2025 rok. Jak poinformował ZUS, ponad 10,5 mln formularzy trafi do emerytów, rencistów oraz innych osób pobierających świadczenia z ubezpieczeń społecznych, takich jak zasiłki. Dokumenty będą dostarczane pocztą tradycyjną do końca lutego, natomiast od 4 lutego będą dostępne także w wersji elektronicznej na PUE/eZUS.

PIT dla świadczeniobiorców

Osoby, które otrzymają deklarację PIT-40A, nie muszą składać dodatkowego zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. Jeżeli z rocznego rozliczenia wynika niedopłata podatku, zostanie ona automatycznie potrącona ze świadczenia wypłacanego w kwietniu. W przypadku, gdy rozliczenie zakończy się saldem zerowym, również nie są wymagane żadne dodatkowe czynności.

Inaczej wygląda sytuacja podatników, którzy otrzymają formularz PIT-11A lub PIT-11. Mogą oni samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym albo poczekać do 30 kwietnia. Wówczas urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje zeznanie PIT-37 wygenerowane w usłudze Twój e-PIT.

ZUS przypomina, że aby skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, konieczne jest samodzielne złożenie zeznania PIT-37 lub PIT-36 do 30 kwietnia. Ulgi te nie są bowiem uwzględniane w deklaracjach tworzonych automatycznie. Każdy emeryt i rencista może także przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli wybór organizacji jest taki sam jak w poprzednim roku, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. Zmiana organizacji wymaga natomiast złożenia formularza PIT-OP.

Kto dostanie PIT?

PIT-40A otrzymają osoby, które pobierały świadczenia z ZUS przez cały rok i u których rozliczenie zakończyło się niedopłatą lub zerowym saldem. Dokument ten trafi również do świadczeniobiorców mieszkających za granicą w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, o ile ich świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Formularz PIT-11A dostaną m.in. osoby pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne. Dotyczy to także emerytów i rencistów, którzy nie pobrali świadczenia za grudzień, mieli nadpłatę podatku lub złożyli wnioski dotyczące zaliczek na PIT. Z kolei PIT-11 otrzymają osoby, które pobierały świadczenia po osobie zmarłej albo miały potrącane alimenty ze świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Zakład informuje również, że zwrot nadpłaconego podatku realizuje urząd skarbowy. Aby otrzymać go na konto, należy zgłosić numer rachunku bankowego w zeznaniu podatkowym lub na formularzu ZAP-3. W przeciwnym razie zwrot może nastąpić przekazem pocztowym lub w kasie urzędu skarbowego.

