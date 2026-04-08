Ponad 6 milionów deklaracji. Polacy pokochali tę usługę

KAS zapewnia, że usługa e-PIT jest najprostszym sposobem na rozliczenie podatku za 2025 r. Jeżeli jednak z jakiejś przyczyny napotkamy problem podczas rozliczenia, można skorzystać ze wsparcia Infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Dodatkowo w dwóch ostatnich tygodniach kwietnia dodatkowa kolejka obsługi akcji zeznań oraz usługi e-PIT na infolinii KAS przedłużona zostanie do godziny 18:00.

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że podatnicy złożyli już ponad 6 mln deklaracji za pomocą usługi e-PIT.

Zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie rozliczyli PIT, do skorzystania z usługi Twój e-PIT. Jest to najprostsza możliwość rozliczenia się z urzędem skarbowym – zapewniał Szef KAS Marcin Łoboda.

W przypadku pojawienia się wątpliwości, jak poprawnie rozliczyć PIT, można skorzystać również ze specjalnie uruchomionej infolinii KAS, która umożliwia bezpośredni kontakt z pracownikami urzędów skarbowych oraz Krajowej Informacji Skarbowej, pod jednym numerem telefonu.

Nasi eksperci obsługują dziennie nawet 20 tys. połączeń telefonicznych – dodaje szef KAS.

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Usługa e-PIT działa codziennie przez całą dobę i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu, które posiada dostęp do internetu. Dostęp do usługi e-PIT możliwy jest za pomocą e-Urzędu Skarbowego.

Infolinia dla podatników czynna dłużej

Podatnicy, którzy nie poradzą sobie z rozliczeniem PIT, mogą skorzystać z infolinii przygotowanej przez KAS. Aby połączyć się z ekspertami należy wybrać numer (+48) 22 330 03 30 i wybrać tonowo 0.

Oprócz informacji o rozliczeniu podatku PIT, podatnicy będą mogli uzyskać informacje w swoich indywidualnych sprawach, nawet tych, które objęte są tajemnicą skarbową. Podczas rozmowy telefonicznej konsultant weryfikuje podatnika dzięki uwierzytelnieniu kodem PIN, który można wygenerować w usłudze e-Urząd Skarbowy.

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że z uwagi na rozliczenie PIT, w dniach 20-24 kwietnia i 27-30 kwietnia, infolinia będzie czynna dłużej, czyli od 8:00 do 18:00.

Lokalny urząd skarbowy pomoże

KAS zapewnia, że wsparcie dla osób rozliczających PIT zapewnić mają też urzędy skarbowe. Podatnicy mogą zarezerwować wizytę online w swoim urzędzie skarbowym poprzez stronę internetową www.wizyta.podatki.gov.pl Samą wizytę można umówić przez e-Urząd Skarbowy.