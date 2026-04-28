Emerytura od 62. roku życia dla wszystkich? Jest decyzja Sejmu

Do Sejmu trafiła petycja zakładająca zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 62 lat. Obecnie w Polsce obowiązują różne progi: kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Autor petycji zaproponował wspólny wiek emerytalny oraz dodatkowe zabezpieczenia dla wybranych grup.

Wniosek przygotowany przez Roberta Ołdakowskiego zakłada stopniowe wdrażanie zmian, np. poprzez podnoszenie lub obniżanie wieku emerytalnego o 6 miesięcy rocznie od wejścia nowych przepisów w życie. Propozycja obejmuje też wyjątki dla osób wykonujących szczególnie ciężkie lub szkodliwe zawody.

Zrównanie wieku emerytalnego. Co zakłada petycja

Autor petycji chce, aby wspólny wiek emerytalny wynosił 62 lata. Jednocześnie proponuje doprecyzowanie katalogu zawodów szczególnie ciężkich i szkodliwych, wraz z jasnymi kryteriami oraz okresem przejściowym.

W petycji znalazł się także postulat rekompensat za przerwy składkowe związane z opieką. Mogłyby one polegać m.in. na doliczaniu okresów opieki do stażu albo zastosowaniu bonifikaty składkowej przy obliczaniu świadczenia.

Zrównanie wieku emerytalnego trafi do kolejnej komisji

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji rozpatrywała sprawę w marcu 2026 roku. Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazał, że obecnie nie ma przesłanek do rozpoczęcia prac nad zmianami w tym zakresie.

Podkreślono również, że zróżnicowany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest w ocenie resortu zgodny z prawem Unii Europejskiej. Komisja zakończyła prace nad petycją i zdecydowała o przekazaniu jej do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Zrównanie wieku emerytalnego a argumenty autora

Autor petycji uzasadnia zmianę tym, że przy obecnych zasadach kobiety statystycznie dłużej pobierają świadczenia. W jego ocenie wspólny wiek emerytalny mógłby ograniczyć tę nierówność.

Wskazuje także, że zrównanie wieku emerytalnego mogłoby wpłynąć na wyrównanie wysokości emerytur kobiet i mężczyzn. Proponuje jednocześnie cykliczny monitoring skutków reformy, z raportami dla parlamentu co 2 lata.

Zrównanie wieku emerytalnego dzieli Polaków

Z raportu No Fluff Jobs „Sprawiedliwość w pracy” wynika, że społeczeństwo jest w tej sprawie niemal równo podzielone. Za zrównaniem wieku emerytalnego opowiada się 40 proc. badanych, przeciw jest 39 proc., a 21 proc. nie ma zdania.

Różnice widać między kobietami i mężczyznami. Poparcie deklaruje połowa mężczyzn i 29 proc. kobiet. Przeciwko jest połowa kobiet oraz jedna czwarta mężczyzn.

Najwięcej zwolenników wspólnego wieku emerytalnego jest wśród osób w wieku 18–24 lata, gdzie poparcie wynosi 54 proc. Najsilniejszy sprzeciw pojawia się w grupie 55–64 lata – tam przeciw jest 48 proc. badanych.

