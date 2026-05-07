Koniec surowych kar za spóźnienie. Urząd daje drugą szansę

Od początku 2026 roku obowiązują nowe przepisy, które zmieniają podejście do rozliczania darowizn i spadków. Wprowadzone regulacje mają ograniczyć formalności i pomóc podatnikom uniknąć negatywnych konsekwencji drobnych błędów.

Zmiany są częścią szerszych działań deregulacyjnych. Administracja skarbowa ma działać bardziej elastycznie wobec obywateli, co w praktyce oznacza większą szansę na zachowanie ulg podatkowych.

Darowizny 2026 – możliwość naprawienia błędu

Najważniejszą nowością jest możliwość przywrócenia terminu na zgłoszenie darowizny. Dotychczas spóźnienie nawet o jeden dzień oznaczało utratę zwolnienia z podatku oraz ryzyko kary.

Obecnie podatnik może złożyć wniosek o przywrócenie 6-miesięcznego terminu, jeśli opóźnienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, na przykład z powodu choroby. Rozwiązanie dotyczy darowizn przyjętych od 7 stycznia 2026 roku lub takich, dla których termin zgłoszenia jeszcze nie upłynął.

Kto korzysta ze zwolnienia

Zwolnienie z podatku nadal obejmuje najbliższą rodzinę, czyli tzw. grupę zero. W jej skład wchodzą m.in. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo czy teściowie.

Aby skorzystać z pełnego zwolnienia, konieczne jest zgłoszenie darowizny w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania. W przypadku większych kwot – przekraczających 36 120 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat – obowiązek zgłoszenia jest szczególnie istotny.

Ważne zasady przekazywania pieniędzy

Jeśli darowizna ma formę pieniężną, musi zostać przekazana przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto obdarowanego. Przekazanie gotówki do ręki nie spełnia tego warunku.

Wyjątkiem pozostaje darowizna sporządzona w formie aktu notarialnego. Warto też pamiętać, że darowizny przekazywane w najbliższej rodzinie nie podlegają odliczeniu w PIT.

Mniej formalności w urzędzie

Nowe przepisy zniosły obowiązek uzyskiwania zaświadczenia od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego zwolnienie z podatku od darowizn i spadków.

To oznacza uproszczenie procedur i ograniczenie formalności, które wcześniej były konieczne przy potwierdzaniu prawa do zwolnienia.

Zmiany dla spadkobierców

Zmodyfikowano także zasady dotyczące spadków. Od 2026 roku obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie formalnego potwierdzenia nabycia spadku przez sąd lub notariusza.

W praktyce daje to podatnikom więcej czasu na złożenie zeznania podatkowego. Nowe regulacje wprowadzają większą przejrzystość i ułatwiają rozliczenia związane z dziedziczeniem.

