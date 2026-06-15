Trzymasz to przed drzwiami? Możesz narazić się na wysoką karę

Klatka schodowa w bloku często bywa wykorzystywana jako dodatkowe miejsce do przechowywania różnych przedmiotów. Dla wielu mieszkańców jest to wygodne rozwiązanie, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że takie praktyki mogą prowadzić do problemów. Chodzi nie tylko o kwestie estetyczne czy konflikty sąsiedzkie, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców.

Korytarze i klatki schodowe pełnią funkcję dróg ewakuacyjnych. W sytuacji zagrożenia muszą pozostać całkowicie drożne, aby umożliwić sprawne opuszczenie budynku oraz działania służb ratunkowych. Nawet niewielkie przeszkody mogą utrudnić ewakuację lub dostęp ratowników.

Klatka schodowa w bloku nie może być zastawiona

W częściach wspólnych budynków często pojawiają się różnego rodzaju przedmioty. Mieszkańcy pozostawiają tam meble, sprzęt AGD, rowery, wózki dziecięce, obuwie czy sprzęt sportowy. Takie rozwiązania mogą jednak stwarzać realne zagrożenie.

Najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo pożarowe. Klatka schodowa powinna być wolna od przeszkód, ponieważ pozostawione tam rzeczy mogą utrudniać ewakuację. Dodatkowo niektóre przedmioty mogą stać się źródłem ognia lub dymu, zwiększając ryzyko podczas pożaru.

Nie bez znaczenia pozostaje również ryzyko wypadków. Rzeczy ustawione na przejściach zwiększają prawdopodobieństwo potknięcia się i upadku. Szczególnie narażone są dzieci oraz osoby starsze.

Klatka schodowa w bloku a regulaminy wspólnot

Znaczenie mają także regulaminy obowiązujące w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. W wielu przypadkach dokumenty te jednoznacznie zabraniają przechowywania jakichkolwiek przedmiotów w częściach wspólnych budynku.

Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do konsekwencji finansowych. W przypadku kontroli służb nie zawsze kończy się wyłącznie na pouczeniu.

Jakie kary grożą za przedmioty pozostawione na klatce?

Straż pożarna może najpierw zastosować ostrzeżenie, jednak przy powtarzających się naruszeniach możliwe jest nałożenie mandatu. W praktyce kary mogą sięgać nawet 5000 zł. Sprawą może zainteresować się również policja.

Pozostawianie rzeczy na klatce schodowej może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten zabrania umieszczania przedmiotów na drogach ewakuacyjnych w sposób utrudniający przejście.

Konsekwencje mogą obejmować grzywnę, naganę, a nawet karę aresztu. Dlatego pozostawianie rowerów, wózków, butów czy innych przedmiotów w częściach wspólnych budynku może okazać się znacznie bardziej ryzykowne, niż wielu mieszkańcom się wydaje.

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