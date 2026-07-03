Kierowców czekają dalsze podwyżki? Znamy najnowsze prognozy

Na początku tego tygodnia pakiet „Ceny Paliwa Niżej” (CPN) przeszedł do historii. Wprowadzone pod koniec marca rozwiązanie przewidywało m.in. obniżkę stawki VAT na paliwo z 23 do 8 proc., a akcyza została zmniejszona o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Ważnym elementem CPN było również wprowadzenie limitu cen na stacjach paliw. Każdego dnia Ministerstwo Energii publikowało maksymalne stawki dla oleju napędowego, a także benzyny bezołowiowej Pb95 i Pb98.

Krajobraz po zniknięciu CPN

Odejście od tego mechanizmu spowodowało podwyżkę cen paliw na stacjach. Jak wyliczają eksperci e-petrol.pl, wraz z początkiem lipcem ceny diesla i benzyn poszły w górę średnio o 79 groszy od maksymalnych poziomów obowiązujących na koniec czerwca.

– Według zrealizowanego przez e-petrol.pl notowania detalicznych cen średnio za litr 95-oktanowej benzyny kupujący płacili w środę 6,79 zł. Olej napędowy kosztował na stacjach średnio 6,98 zł/l. Spadkową tendencję kontynuował jedynie autogaz, którego cena po 9-groszowej obniżce wyniosła 3,29 zł/l – podają analitycy.

Na przestrzeni ostatniego tygodnia podwyżki nastąpiły również w hurcie. Przeciętna cena benzyny 95-oktanowej, która wynosi dzisiaj 5354,00 zł/metr sześc., od poprzedniego piątku wzrosła o 79,80 zł. Olej napędowy w rafineriach kosztuje aktualnie średnio 5508,80 zł/metr sześcienny. Z kolei cena diesla wzrosła o 93,80 zł.

– Paliwa drożeją, bo pomimo spadku notowań ropy, ceny produktów naftowych na giełdach europejskich wzrosły w związku z utrzymującą się globalnie napiętą sytuacją podażową – tłumaczą eksperci.

Ceny Paliw Wyżej w kolejnym tygodniu?

Czego kierowcy mogą spodziewać się na stacjach paliw w drugim tygodniu wakacji? Z prognoz analityków wynika, że znów trzeba będzie liczyć się z opcją Ceny Paliw Wyżej. Dynamika podwyżek nie powinna być jednak duża. Przewidywane przez ekspertów przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na najbliższe dni to:

6,74-6,85 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,

6,94-7,05 zł/l dla oleju napędowego,

3,20-3,26 zł/l dla autogazu.

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