Zerowy VAT od lutego. Mamy listę produktów, które potanieją

Tarcza antyinflacyjna przewiduje m.in. obniżenie VAT na niektóre produkty do 0 proc. Dotyczy to towarów, które dziś opodatkowane są na poziomie 5 proc. Manewr ten ma sprawić, że spadną ceny w sklepach. Na prośbę Radia Zet Ministerstwo Finansów przedstawiło listę towarów, które od 1 lutego 2022 roku będą tańsze. Są to:

·Mięso i podroby jadalne

·Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic

·Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego,

·Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

·Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne

·Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

·Zboża

·Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

·Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi

·Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne

·Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów – z wyłączeniem: kawioru, homarów i ośmiornic

·Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

·Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%

·Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze,

·homogenizowane

·Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

·Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt

·Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe

·jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

·napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

·preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci

·Niektóre napoje na bazie soi

·Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego

Obniżka będzie obowiązywała do końca lipca 2022 roku.

W małych sklepach możemy nie zobaczyć niższych cen

Niestety, nie ma pewności, że niższe podatki przełożą się na niższe ceny w małych sklepach. W styczniu wyraźnie wzrosły koszty ponoszone przez sklepy: w górę poszła płaca minimalna, prąd, gaz. Do tego producenci systematycznie podnoszą ceny swoich produktów, wobec czego w ostatnich miesiącach w górę poszły ceny warzyw, pieczywa, mięsa, nabiału i innych kategorii. Rezultat będzie taki, że obniżenie VAT na niektóre produkty z 5 proc. do 0 proc. nie będzie szczególnie widoczne w finalnej cenie produktów.

Większe pole do obniżek mają dyskonty i supermarkety. Niektóre już organizują akcje promocyjne opatrzone hasłem nawiązującym do obniżki VAT.

