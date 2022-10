Czy będą dalsze podwyżki stóp procentowych? Glapiński zabrał głos

W środę Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 6,75 proc. To pierwsza taka decyzja gremium od października zeszłego roku, kiedy to zaczęła się trwająca do września br. seria podwyżek stóp procentowych. Wczorajsza decyzja Rady zaskoczyła ekspertów którzy spodziewali się kolejnej podwyżki o 25 bądź 50 punktów bazowych (na ten drugi scenariusz zwracał uwagę m.in. prof. Marian Noga w rozmowie z naszą redakcją).

Czy będą kolejne podwyżki stóp procentowych?

Czy wczorajsza decyzja oznacza, że kolejnych podwyżek stóp procentowych nie będzie? Głos w tej sprawie zabrał prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Szef Banku Centralnego podkreślił, że w środę RPP „zatrzymała" cykl podwyżek stóp procentowych, co nie oznacza, że to „formalny koniec cyklu podwyżek". – My nie mówimy, że już na dobre przestajemy podwyższać stopy procentowe, zamknęliśmy cykl. Przerwaliśmy cykl. Być może przyjdą takie dane, że ten cykl podwyżek zostanie zamknięty, ale to nie jest jeszcze ten moment – powiedział prezes NBP.

– Nie zapowiadamy na razie końca cyklu podwyżek stóp. Tak wczoraj rada zdecydowała. Zostawimy sobie wolną furtkę. Chciałbym oczywiście żeby się okazało, że dostatecznie zacieśniliśmy, nie ma potrzeby dalszego zacieśniania, że stopy już nie mogą ulegać zmianie i sytuacja się rozwija zgodnie z tą logiką, którą przewidujemy – podkreślił w dalszej części konferencji Glapiński.

Szef Banku Centralnego zapowiedział, że RPP będzie przyglądać się sytuacji. – W szczególności przyglądamy się do listopada, bo w listopadzie będzie opublikowany kolejny raport o inflacji, który dla NBP, dla wszystkich obserwatorów jest najważniejszym dokumentem pozwalającym przyjrzeć się najbliższym kwartałom – powiedział Glapiński.

Kiedy obniżka stóp procentowych? Prezes NBP podaje termin

Kiedy można spodziewać się obniżki stóp procentowych? Prezes NBP przywołał swoje prognozy sprzed miesiąca w których zakładał, że powolny spadek inflacji nastąpi w połowie 2023 roku i następnie pojawi się przestrzeń do obniżki stóp. Glapiński przyznał, że najnowsze dane dotyczące inflacji „trochę osłabiają to przewidywanie, ale nadal je podtrzymuje". – Mam nadzieję, że pierwsza obniżka stóp procentowych nastąpi pod koniec przyszłego roku – powiedział szef Banku Centralnego.

