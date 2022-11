Tam problemu wysokiej inflacji nie ma. Tanieją m.in. warzywa

W mijającym tygodniu poznaliśmy dane dotyczące inflacji w Chinach. Tamtejszy urząd statystyczny podał, że w październiku indeks cen producentów spadł o 1,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. To pierwszy taki spadek od grudnia 2020 roku.

Spadek cen producentów to w znacznej mierze efekt obniżki cen surowców (np. metali żelaznych czy węgla). Wyraźnie zmniejszyła się również roczna dynamika rynkowych cen ropy. Chiny korzystają również z "rabatów" na surowce eksportowane przez rosyjski reżim.

Niska inflacja w Chinach. Spadają ceny warzyw

Jak zauważa Bankier.pl, niższe ceny producentów mogą przełożyć się na niższe ceny proponowane konsumentom. Chiny – w przeciwieństwie do wielu innych państw – na rosnące ceny i tak nie mają co narzekać. Inflacja CPI za Murem zwolniła w październiku do poziomu zaledwie 2,1 proc. Byłaby jeszcze niższa gdyby nie wzrost o blisko 52 proc. cen wieprzowiny. Ceny owoców wzrosły natomiast o 12,6 proc., za to ceny świeżych warzyw spadły o 8,1 proc.

Inflacja bazowa w Chinach (po wyłączeniu cen żywności i energii) wyniosła w październiku zaledwie 0,6 proc., czyli tyle samo co w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik cen konsumpcyjnych w Chinach – jak zauważa CNBC – pozostaje niski ze względu na słaby popyt wewnętrzny za sprawą m.in. utrzymującej się za murem polityki "zero Covid". Przypomnijmy, że w związku z walką z wirusem zamykane są całe miasta, wprowadzono akcje masowego testowania, a aby dostać się do miejsc publicznych należy okazać „kody zdrowia" w aplikacjach. Internetowe doniesienia dotyczące możliwości złagodzenia restrykcji zostały przed tygodniem zdementowane przez Hu Xiang, przedstawicielkę Narodowej Komisji Zdrowia (najwyższy organ ds. zdrowia w Chinach). Hu Xiang poinformowała, że stosowane w Chinach środki są „całkowicie właściwe, jak również najbardziej ekonomicznie oszczędne i skuteczne".

