ZUS-owi ubędzie płatników, za to przybędzie emerytów. Dziurę będzie trzeba zasypać z budżetu

Od kilku lat rośnie liczba osób, za które są opłacane składki emerytalno-rentowe. To doskonale, bo dzięki temu do kasy ZUS z budżetu centralnego trzeba było dorzucać coraz mniej. Ta sytuacja nie potrwa jednak długo: z analizy zakładu, którą opisuje „Dziennik Gazeta Prawna”, wynika, że tendencja ta wkrótce się odwróci.

Z systemu ubędzie wielu płatników. Rozbieżne szacunki

Będzie to miało związek przede wszystkim ze zmianami demograficznymi, bo w starzejącym się społeczeństwie więcej osób będzie z rynku pracy wychodziło, niż się na nim pojawi.

Wiek emerytalny osiągają powojenne roczniki wyżu demograficznego, więc wkrótce przybędzie ZUS-owi beneficjentów. Do tego trzeba dodać prognozy wzrostu bezrobocia.

„W wariancie optymistycznym liczba odprowadzających składki skurczy się o 42 tys.; w pesymistycznym – aż o 431 tys. Tendencja ta będzie na tyle silna, że nie powstrzyma jej nawet rosnąca imigracja zarobkowa. Jednocześnie znacząco wzrośnie liczba osób pobierających świadczenia (emerytów i rencistów) – szacunki mówią od 125 tys., do 223 tys. osób. W tej sytuacji wydolność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych spadnie” – czytamy w dzienniku.

GUS podał dane dot. rent i emerytur za 2021 rok

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował w tym tygodniu dane dotyczące rent i emerytur w 2021 roku. Wynika z nich, że w ubiegłym roku liczba emerytów i rencistów w Polsce wyniosła 9 280,6 tys. osób i była o 0,4 proc. niższa niż w 2020 roku. Łączna kwota świadczeń emerytalno-rentowych ogółem w Polsce wyniosła w 2021 roku 277 286 mln zł i była wyższa o 6,4 proc. w porównaniu do roku wcześniejszego.

W 2021 roku renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacono przeciętnie miesięcznie 846,9 tys. osobom. To o 5 proc. mniej niż w roku 2020. Z tego z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych świadczenie pobierało 663 tys. osób, o 5,8 proc. mniej niż rok wcześniej, zaś z rolniczego 183,9 tys. osób, co oznacza spadek o 2 proc.

– Spadek liczby osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy to trend, który można zaobserwować w ciągu ostatnich lat – podkreśla Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej piszemy o tym w zamieszczonym poniżej artykule.

