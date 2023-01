To już koniec podwyżek stóp procentowych? Zaczyna się konferencja Adama Glapińskiego

Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmiennym poziomie. Podjęcie decyzji nastąpiło na koniec dwudniowego posiedzenia. Warto to odnotować, bo od marca 2020 roku posiedzenia RPP były jednodniowe.

W siedzibie Narodowego Banku Polskiego właśnie rozpoczyna się konferencja prasowa, na której prezes banku centralnego i jednocześnie przewodniczący RPP poinformuje, jakie argumenty przekonały Radę, by po raz czwarty z rzędu utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Przypomnijmy, że główna stopa referencyjna wynosi w dalszym ciągu 6,75 proc.

Stopy procentowe bez zmian, ale inflacja nie hamuje

W oświadczeniu po dwudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej czytamy m.in., że jednym z głównych problemów gospodarki jest wysoka inflacja.

„Inflacja nadal kształtuje się jednak na wysokim poziomie, co jest w znacznej mierze związane z przenoszeniem wzrostu kosztów na ceny dóbr konsumpcyjnych. Wysokie ceny surowców znajdują odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii, a ponadto – wraz z utrzymującymi się efektami wcześniejszych zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw – zwiększają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co w warunkach wciąż relatywnie wysokiego popytu skłaniało firmy do podnoszenia cen i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej” – czytamy w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu RPP.

