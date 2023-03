Frankowicze. Rząd spodziewa się niekorzystnego rozstrzygnięcia, które może banki kosztować nawet 100 mld zł

Trybunał Sprawiedliwości UE wkrótce ogłosi wyrok w sprawie polskich kredytów frankowych. Wiele wskazuje na to, że będzie niekorzystny dla polskich banków, które w jego obliczu będą musiały rozliczyć się z klientami. Może je to kosztować nawet 100 miliardów złotych.

Taki cios sprawiłby, że niektóre banki zachwiałyby się w posadach i straciły możliwość udzielania kolejnych kredytów, co zdemolowałoby naszą gospodarkę – piszą dziennikarze RMF FM. Aby zapobiec takiemu scenariuszowi, rząd przygotowuje dwa projekty ustaw, które mają utrzymać stabilność systemu bankowego.

Projekt ma przewidywać poluzowanie bankom wymogów kapitałowych, a w skrajnym scenariuszu oferować zastrzyk gotówki. Drugi może nakładać na banki obowiązek zawierania ugód z klientami. To rozwiązanie, dowiedzieli się dziennikarze, nie ma jednak zbyt wielu zwolenników.

Spory frankowiczów. Ważna opinia Rzecznika w sprawie kredytów frankowych

W czwartek 16 lutego Rzecznik Generalny Anthony Michael Collins wydał opinię, w której wyjaśnił, że jego zdaniem w przypadku uznania, że umowa kredytu między bankiem a kredytobiorcą jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej przez bank nieuczciwych warunków umownych, bank nie ma prawa domagać się od konsumenta jakichkolwiek innych świadczeń oprócz zwrotu wypłaconego kapitału i zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

Rzecznik Generalny, uzasadniając swoje stanowisko, podkreślił, że przedsiębiorca nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania. Ponadto bank nie byłby zniechęcony do stosowania nieuczciwych warunków w umowach kredytu zawieranych z konsumentami.

Frankowicze. W 2022 roku nieznaczny wzrost liczby nowych spraw

Według oficjalnych statystyk, w 2022 roku do sądów wpłynęło ponad 60 tys. spraw frankowych, czyli o ok. 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Choć ich liczba rośnie, to nieco wolniej niż wcześniej. Spowolnienie dynamiki wzrostu jest jednak uzasadnione. Z każdym rokiem maleje bowiem liczba takich kredytów.

W ub.r. do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło najwięcej spraw frankowych, bo ponad 26 tysięcy, co stanowi przeszło 41 proc. wszystkich wniesionych pozwów w tego typu sprawach w Polsce. Rok wcześniej odnotowano wpływ na poziomie blisko 26 tys. Dla porównania można wskazać, że w SO w Gdańsku wpływ w 2022 roku wyniósł blisko 5 tys. (rok wcześniej – ponad 4 tys.). I to był drugi najwyższy wynik w kraju. Na trzecim miejscu jest SO Warszawa Praga w Warszawie – blisko 3 tys. (2,1 tys.). Najmniej spraw frankowych odnotowano w Łomży – 60 (poprzednio 56), Zamościu – 89 (74), a także w Krośnie – 102 (84).

Czytaj też:

Korzystna dla frankowiczów opinia może utrudnić bankom udzielanie kredytów – ostrzega analitykCzytaj też:

Są najnowsze dane o zainteresowaniu kredytami. Rządowy projekt może dodatkowo zahamować akcję kredytową