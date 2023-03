Szykują się kontrole ZUS. Chodzi o składki

Raport ZUS, do którego dotarła „Rzeczpospolita" wskazuje, że w zeszłym roku organ rentowy przeprowadził blisko 27 tys. kontroli płatników składek. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły 357 mln zł należności z tytułu składek. Najwięcej uchybień wystąpiło w 2022 roku w takich branżach jak: handel hurtowy, działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w informatyce, a także w firmach prowadzących działalność detektywistyczną i ochroniarską. – Organ rentowy ma ustawowy obowiązek weryfikować działalność przedsiębiorców pod kątem ubezpieczeń społecznych. Podejmuje kontrolę płatników składek dla ochrony praw ubezpieczonych oraz interesów finansów publicznych – mówi cytowana przez gazetę Agnieszka Kiełbowicz-Dziwulska, wicedyrektor Departamentu Kontroli Płatników Składek ZUS.

ZUS planuje 25 tys. kontroli

ZUS bada prawidłowość odprowadzania składek (czy pobierane są z właściwych tytułów i w należnej wysokości). Podczas kontroli – jak mówi przedstawicielka ZUS – ujawniane jest też niezgodne z prawem dążenie do obniżania kosztów, co negatywnie wpływa na uprawnienia ubezpieczonych do świadczeń. Weryfikacja płatników ma również skontrolować ryzyko uzyskania nienależnych świadczeń. – W tym przypadku chodzi w szczególności o sprawdzenie, czy w niektórych przypadkach osoby nie są zgłaszane fikcyjnie do ubezpieczeń w celu wyłudzenia wypłat – podkreśla Dziwulska-Kiełbowicz.

W tym roku – jak zapowiada wicedyrektor Departamentu Kontroli Płatników Składek ZUS – planowane jest przeprowadzenie ok. 25 tys. kontroli płatników składek. Dziwulska-Kiełbowicz podkreśla, że ZUS nie typuje w ciemno podmiotów do sprawdzenia. – Prowadzimy analizę ryzyka na podstawie miliardów danych, które zapisane są na kontach płatników składek i ubezpieczonych. Uwzględniamy w nich m.in. takie kwestie jak prawdopodobieństwo nieprzestrzegania obowiązku zgłaszania do ubezpieczeń, naliczania składek według nieprawidłowego schematu ubezpieczeń lub tylko od części wynagrodzeń pracowników – mówi przedstawicielka ZUS.

Dziwulska-Kiełbowicz zwraca uwagę, że w doborze płatników do kontroli brane są również pod uwagę podmioty, które wykonują dodatkowe zadania z obszaru ubezpieczeń społecznych. – Chodzi o firmy zgłaszające do ubezpieczeń powyżej 20 osób, gdyż dokonują one także wypłat części świadczeń z ubezpieczeń społecznych – wyjaśnia wicedyrektor Departamentu Kontroli Płatników Składek ZUS.

