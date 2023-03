Czternasta emerytura wyższa niż dotychczas? Maląg o furtce, jaką dał sobie rząd

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg była w piątek gościem programu „Kwadrans polityczny" w TVP1. W rozmowie poruszono m.in. wątek trzynastych emerytur, których wypłata zaczyna się od dziś. – Milion emerytów, rencistów dziś to świadczenie otrzyma (...) Wypłacamy od dziś do końca kwietnia, przedemerytalne zasiłki będą wypłacane na początku maja – przypomniała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Trzynasta emerytura. Wypłaty od dziś

Maląg podkreślała, że rząd wspiera osoby, które tego potrzebują w trudnym czasie, najpierw pandemii, a obecnie wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą. – Trzynasta emerytura w czasie pandemii Covid-19 można powiedzieć, że było taką tarczą antykryzysową, dzisiaj jest tarczą antyinflacyjną – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

W dalszej części wywiadu Maląg mówiła o czternastej emeryturze, która od tego roku zostanie wprowadzona na stałe. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podkreśliła, że projekt ustawy ws. świadczenia został przekazany do Rządowego Centrum Legislacji. Potwierdziła, że w projekcie rząd daje sobie elastyczność co do terminu wypłaty i wysokości „czternastki".

– Czternasta emerytura po raz pierwszy została wypłacona w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia, w ubiegłym roku – w związku z sytuacją z toczącą się wojną, wyższym poziomem inflacji – podjęliśmy decyzję, że wypłacamy ją pod koniec sierpnia. W tym roku prawdopodobnie to też będzie koniec sierpnia, ale w ustawie dajemy sobie możliwość, że rozporządzeniem Rady Ministrów będziemy decydować o terminie wypłaty i jej wysokości – powiedziała Maląg.

Czternasta emerytura wyższa niż dotychczas?

W kontekście wysokości czternastej emerytury minister rodziny i polityki społecznej podkreśliła, że na pewno będzie wynosić nie mniej niż minimalna emerytura (obecnie jest to 1588,44 zł brutto) przy zastosowaniu kryterium dochodowego. – Może być też taka decyzja, że świadczenie to będzie ciut wyższe. O tym jednak będzie decydowała Rada Ministrów na mocy rozporządzenia – powiedziała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

