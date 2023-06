Kredyt 2 proc. już za dwa tygodnie. Za sprawą KNF będzie łatwiej dostępny

Komisja Nadzortu Finansowego (KNF) poinformowała dziś o przyjęciu nowelizacji Rekomendacji S. To dokument, który zawiera zbiór zaleceń stworzonych przez Komisję. Dotyczy wszystkich banków, które udzielają kredytów z zabezpieczeniem hipotecznym. Rekomendacja określa przede wszystkim sposób liczenia zdolności kredytowej.

KNF o nowelizacji Rekomendacji S

– Komisja Nadzoru Finansowego 19 czerwca 2023 r. jednogłośnie przyjęła nowelizację Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Przyjęcie nowelizacji podyktowane jest koniecznością dostosowania Rekomendacji S do zmieniających się przepisów prawa oraz realizacją polityki regulacyjno-nadzorczej Komisji Nadzoru Finansowego – czytamy w komunikacie KNF.

Nowelizacja rekomendacji sprawi, że kredyt 2 proc. stanie się przez to łatwiej dostępny, poszerzając bazę osób, które będą mogły z niego skorzystać.

Decyzja KNF nie jest zaskoczeniem. Na początku czerwca sygnalizował ją w rozmowie z serwisem Business Insider Polska minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. — Myślę, że taka decyzja będzie do połowy czerwca. To bardzo dobra informacja, bo poprawi się zdolność kredytowa i banki będą mogły korzystniej oceniać kredytobiorców z punktu widzenia tego produktu — powiedział szef resortu rozwoju i technologii.

Kredyt 2 proc. już za dwa tygodnie

Przypomnijmy, że program „Bezpieczny kredyt" wejdzie w życie 3 lipca, czyli już za dwa tygodnie. Zgodnie z założeniami programu instytucje udzielą bezpiecznych kredytów pod warunkiem, że ich kwota nie przekroczy 500 tys. złotych. Wyjątkiem są przypadki, gdzie kredytobiorca prowadzi gospodarstwo ze współmałżonkiem i ma na utrzymaniu przynajmniej jedno dziecko – wtedy mowa o kwocie 600 tys. złotych. Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Jak poinformował dziś w rozmowie z RMF FM minister Buda, do programu przystąpiło siedem instytucji. Według serwisu Business Insider Polska chodzi o: PKO BP i Pekao, Alior, Bank Ochrony Środowiska, VeloBank, oraz dwie grupy zrzeszające banki spółdzielcze – SGB i BPS.

