Historyczny wynik NBP: polskie rezerwy złota przekroczyły 300 ton

NBP zwiększył rezerwy w złocie do 10,108 mln uncji na koniec sierpnia 2023 roku względem 9,628 mln uncji raportowanych na koniec lipca – wynika z danych opublikowanych w czwartek przez polski bank centralny. Polskie rezerwy kruszcu powiększyły się do 314,39 ton.

„Najprawdopodobniej daje to Polsce 17. pozycję na świecie. A więc tuż przed Wielką Brytanią, która na koniec lipca raportowała posiadanie 310,3 ton złota – wynika z danych Międzynarodowego Funduszy Walutowego” – informuje serwis Bankier.pl.

NBP zwiększa rezerwy złota

Sierpień był piątym miesiącem z rzędu, w którym NBP zwiększał swoje rezerwy złota. Zaczęło się w kwietniu, gdy bank centralny dokonał zakupu niespełna 15 ton kruszcu, co było pierwszym istotnym zwiększeniem jego stanu rezerw od 2019 roku. W maju zakupiono prawie 20 ton, w czerwcu niemal 14 ton, zaś w lipcu ponad 22 tony.

W czerwcu 2019 roku Bank Centralny wykazał się znakomitym wyczuciem rynku, kupując sto ton złota po ok. 1350 dolarów za uncję. Na początku zeszłego roku prezes NBP Adam Glapiński zadeklarował, że Bank Centralny dokupi 100 ton złota. Dane pozyskane przez Bankier.pl wskazywały jednak, że na koniec listopada 2022 roku NBP deklarował posiadanie 7,352 mln uncji złota, czyli tyle samo co na początku zeszłego roku oraz nieznacznie (tj. o 70 tys. uncji) mniej niż na koniec roku 2021. Brak aktywności NBP w tej kwestii zaskakiwał, gdyż ubiegły rok stał pod znakiem zmasowanych zakupów kruszcu ze strony innych banków centralnych. W roku 2022 dokonały one największych zakupów złota od przynajmniej 55 lat, zwiększając swoje rezerwy o 1 135,7 ton.

Czemu służą zakupy złota?

Rezerwy walutowe mają służyć przede wszystkim zapewnieniu stabilności finansowej gospodarki. Pieniądze są inwestowane w bezpieczne i płynne aktywa.

Złoto przynosi dochód: od początku tego roku na światowych rynkach podrożało o ponad 6 proc. Obecnie kosztuje nieco ponad 1,9 tys. dol. za uncję. Nie wszystkie główne metale radzą sobie tak samo dobrze: srebro potaniało o 2,2 proc. a platyna o 15 proc. Zwyżce cen złota sprzyja opinia, że kupowanie go jest sposobem na zabezpieczenie się przed inflacją.

Złoto monetarne w posiadaniu NBP miało w końcu lipca wartość 18,8 mld dol. (75,3 mld zł). Stanowiło 10,4 proc. oficjalnych aktywów rezerwowych banku centralnego.

