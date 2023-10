Jaka inflacja w październiku? Wiceminister finansów prognozuje

We wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawi wstępny szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku br. Przypomnijmy, że inflacja we wrześniu wyniosła w Polsce 8,2 proc. rok do roku, wobec 10,1 proc. w sierpniu. Tym samym, po raz pierwszy od lutego 2022 roku odnotowano w Polsce jednocyfrowy odczyt. Wrześniowe dane były nieco lepsze od oczekiwań rynkowych. Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści przeciętnie wskazywali, że wzrost wskaźnika cen konsumpcyjnych wyniesie we wrześniu 8,5 proc. rok do roku.

GUS podał, że w porównaniu z sierpniem ceny obniżyły się o 0,4 proc. Żywność i napoje bezalkoholowe w ciągu roku podrożały o 10,3 proc., zaś energia o 9,9 proc. Paliwa do prywatnych środków transportu odnotowały natomiast spadek o 7 proc.

Inflacja w październiku. Soboń prognozuje 7 proc.

Jakich wyników możemy spodziewać się za październik? Głos w tej sprawie zabrał dziś w Radiu Zet Artur Soboń, wiceminister finansów. – Spodziewam się, że to będzie koło 7 proc. już, teraz, w październiku. (…) Kolejne odczyty będą również odczytami, które będą oznaczały niższy poziom inflacji – powiedział w audycji „Gość Radia Zet" wiceszef resortu finansów.

Soboń wskazywał, że „od marca mamy dezinflację i tego trendu należy się spodziewać także w jutrzejszych odczytach za październik.

Pytany, ile wyniesie inflacja na koniec roku, wiceminister finansów odpowiedział: – Tego nie wiem. Ale dzisiaj poza sytuacją na rynku paliw, która zawsze może być czymś, na co nie do końca mamy wpływ – i tutaj trzeba sobie takie zastrzeżenie poczynić – powinna być cały czas sytuacją dezinflacji w kolejnych odczytach także.

