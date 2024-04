Kto zarabia w Polsce za dużo? Stosunkowo nowa profesja w czołówce

No Fluff Jobs sprawdził, jaka jest opinia Polaków o wybranych zawodach. Wnioski z badania "Ranking zawodów 2024" mogą zaskoczyć.

Kto zarabia za dużo?

Uczestnicy badania byli pytani o zdanie na temat zarobków w konkretnych zawodach. Ocenili kto nad Wisłą zarabia za dużo, a kto powinien zarabiać więcej. Nie zaskakuje fakt, że w ocenie Polaków zbyt dużo zarabiają politycy (aż 86 proc. wskazań). Na drugim miejscu znalazła się stosunkowo nowa profesja, czyli influencerzy. Blisko 70 proc. ankietowanych jest zdania, że zarobki tej grupy są zbyt duże. Podium zamykają prawnicy, których zarobki za zbyt duże uznaje 54 proc. respondentów. Na dalszych miejscach znaleźli się sportowcy, dziennikarze, oraz lekarze.

Wśród zawodów, w których zarobki są adekwatne do wiedzy i umiejętności, ankietowani najczęściej wymieniali księgowych, przedstawicieli handlowych i programistów.

Kto zarabia za mało?

Kto zarabia w Polsce za mało? Z danych, które przytacza magazynrekruter.pl wynika, że zdaniem respondentów są to przede wszystkim pielęgniarki (65 proc.). Na dalszych miejscach znaleźli się rolnicy i nauczyciele (odpowiednio 59 proc. i 54 proc.).

Uczestników badania zapytano również o to, jakie skojarzenia budzi dany zawód. Okazuje się, że są one zbieżne z tym, jaką mamy opinie o zarobkach dla poszczególnych grup. Najbardziej pozytywne skojarzenia wśród Polaków budzą pielęgniarki (71 proc.), czyli osoby, które zdaniam większości zarabiają zbyt mało. Najwięcej negatywnych skojarzeń wzbudzają natomiast politycy oraz influencerzy (odpowiednio 70 proc. i 54 proc.), czyli ci, którzy w naszej ocenia zarabiają za dużo.

Badanie wykonano na platformie Omnisurv by IQS w dniach 12–14 stycznia 2024 roku (CAWI). Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 pracujących, aktywnych zawodowo Polek oraz Polaków w wieku 18-64 lat. Błąd maksymalny badania oszacowano na poziomie 3 proc.

