Firmy nie mają pomysłu, jak zatrzymać pracowników. Wyniki badania nie kłamią

Z badania SW Research przeprowadzonego na potrzeby raportu „Barometr rynku pracy" Gi Group Holding wynika, że co trzecia firma (36,2 proc.) miała w ostatnim czasie problem z odejściem pracowników. 11,6 proc. przedsiębiorstw przyznaje, że dotyczyło to pracowników wszystkich szczebli, 8 proc. mówi o pracownikach wyższego szczebla, 7,8 proc. o pracownikach średniego szczebla, a 11,6 proc. o pracownikach niższego szczebla.

Z badania wynika, że prawie 45 proc. zatrudnionych myśli o zmianie pracodawcy, co jest najwyższym wynikiem od 2018 roku. Jako główny powód wskazują zbyt niskie wynagrodzenie (47 proc.). Co trzeci badany (32 proc.) nie widzi perspektyw na awans zawodowy, a 29 proc. oczekuje większych możliwości rozwoju.

Jak firmy zatrzymują pracowników?

Co robią firmy, by zmniejszyć rotację? Aż 38,2 proc. przyznaje, że nie ma sprecyzowanych pomysłów. Ci, którzy mają, najczęściej sięgają po podwyżki wynagrodzeń (22,5 proc). Twórcy badania zwracają jednak uwagę na coraz mniejszą popularność tego rozwiązania (w zeszłym roku na ten krok decydowało się 24,5 proc., a dwa lata temu 30,6 proc.). Inne pomysły, to:

oferowanie benefitów pracowniczych (13,9 proc.),



inwestowanie w rozwój kompetencji pracowników (13,1 proc.),



wprowadzenie dodatkowych premii (12,2 proc.),



wprowadzenie elastycznych godzin pracy (7,6 proc.).



36 proc. firm przyznaje, że ma trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Wśród najczęściej zgłaszanych przyczyn są zbyt wygórowane oczekiwania finansowe potencjalnych pracowników (48,4 proc.), oraz niedopasowanie kompetencji (38,6 proc.). Problemem jest również rezygnacja kandydatów w trakcie procesu rekrutacyjnego (33,7 proc.).

Co motywuje do pozostania w firmie?

Badanie przeprowadzone wśród osób planujących zmianę pracy pokazuje, że czynniki finansowe nie tylko nadal odgrywają kluczową rolę dla chęci pozostania w obecnej pracy, ale ich znaczenie jeszcze wzrosło w porównaniu do zeszłego roku. Podwyżka wynagrodzenia i dodatkowe premie to wciąż główne motywatory (odpowiednio 90 proc. i 85 proc.) do pozostania w obecnej organizacji.

Oprócz kwestii finansowych w decyzji o pozostaniu w dotychczasowym miejscu pracy znaczenie miałyby również większe możliwości rozwoju zawodowego i poprawa atmosfery w miejscu pracy (po 75 proc. wskazań), a także działania zapewniające równowagę między życiem prywatnym a zawodowym (72 proc.).

– Wyniki badania pokazują, że chociaż wynagrodzenia nadal odgrywają najważniejszą rolę w motywacji pracowników, nie są one jedynym istotnym czynnikiem wpływającym na chęć pozostania w firmie. Coraz większego znaczenia nabierają kwestie takie, jak możliwość rozwoju, atmosfera w pracy czy niższy poziom stresu zawodowego. Staje się to szczególnie ważne w przypadku najmłodszych pracowników. Dla pokoleń Y i Z niezależność i work-life balance są priorytetowe. Nie wahają się oni poszukiwać pracodawcy, który spełni większość z ich oczekiwań – komentuje Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

