W Polsce buduje się coraz mniej mieszkań. Niepokojące dane GUS

Wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują, że w maju deweloperzy w Polsce rozpoczęli budowę 11,9 tys. mieszkań. To o 5,2 proc. mniej niż w kwietniu, w którym zanotowano 20-proc. spadek. Oznacza to powrót do aktywności obserwowanej w drugiej połowie zeszłego roku.

Mieszkania w Polsce. Niepewność ws. nowego programu wpływa na decyzje deweloperów?

Z danych, które przytacza „Parkiet" wynika, że w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku firmy ruszyły z budową 66,5 tys. lokali, o 70 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy rynek trwał jeszcze w letargu po kryzysie na rynku kredytów hipotecznych i czekał na wejście Bezpiecznego kredytu 2 proc., czyli programu państwowych dopłat do kredytu. Po uruchomieniu programu w lipcu, deweloperzy zaczęli nadganiać z inwestycjami. Bezpieczny kredyt 2 proc. okazał się jednym z ostatnich rozwiązań wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nowa ekipa nie zdecydowała się na jego kontynuację i zaproponowała własny program „Na start", ale jego losy nie są pewne.

„Parkiet" zwraca uwagę, że choć nastroje deweloperów się lekko schłodziły, to pozwoleń na budowę firmy uzyskują wciąż bardzo dużo. W maju br. deweloperzy dostali zgodę na postawienie prawie 17 tys. lokali, niemal tyle samo, ile w kwietniu. W ciągu pięciu miesięcy wydano pozwolenia na budowę 69 tys. mieszkań, o 41 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Najnowsza informacja GUS potwierdziła zapoczątkowaną miesiąc wcześniej korektę półtorarocznego trendu wzrostowego. Na razie brak jest podstaw do wyciągania daleko idących wniosków co do trwałości osłabienia koniunktury inwestycyjnej pierwotnego segmentu mieszkaniówki, można mówić jedynie o naturalnej przerwie w trwającej tendencji – komentuje cytowany przez serwis Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

– Tym bardziej że statystyki dotyczące mieszkań rozpoczętych i nowych pozwoleń wciąż prezentują całkiem zadowalające poziomy. Dobre wrażenie robią statystyki pozwoleń, które u deweloperów utrzymują ponadprzeciętny poziom. Co więcej, w kolejnych okresach jest duża szansa na kolejne wzrosty, co wynika z przyspieszenia przez deweloperów składania wniosków przed datą 1 sierpnia, czyli terminem wejścia w życie nowych warunków technicznych – dodaje.

Ekspert podkreśla, że być albo nie być „Na start” w decydującym stopniu wpływa na koniunkturę na rynku pierwotnym, a to pociąga za sobą decyzje inwestycyjne deweloperów.

