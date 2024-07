ZUS z ważnym apelem do emerytów. Jeśli zapomną, stracą pieniądze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wystosował apel do emerytów, w którym przypomina, że powinni jak najszybciej zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące swoich danych. Jeśli tego nie zrobią, wówczas świadczenie może do nich nie trafić. Chodzi przede wszystkim o zmianę numeru konta bankowego, czy miejsca zamieszkania.

ZUS z apelem do seniorów

ZUS przypomina o ostatnim możliwym terminie zgłaszania zmian danych świadczeniobiorcy przed wypłatą emerytury. – Każdą zmianę adresu i numeru rachunku bankowego nasz klient powinien zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem, w którym wypłacamy mu co miesiąc jego pieniądze. Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle o tym zapomni, wypłacona przez nas emerytura lub renta wróci do nas – informuje Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS, cytowana przez serwis Gazeta.pl.

Powiadomienie o zmianach najpóźniej na 12 dni przed wypłatą świadczenia jest jedynym sposobem na uniknięcie problemów z tym związanych. Okazuje się, że wielu seniorów o tym zapomina. – Gdy stary rachunek bankowy przestanie być aktywny, a w naszym systemie jeszcze nie pojawił się nowy, wtedy pieniądze, które my przelewamy, zostają przez bank zwrócone do ZUS, a tymczasem senior nie może doczekać się comiesięcznej wypłaty – wyjaśnia przedstawicielka ZUS.

By poinformować ZUS o zmianach nie trzeba udawać się do najbliższej placówki instytucji. Wystarczy aktualizacja na swoim koncie w PUE ZUS.

Wypłaty emerytur za granicą

Powiadomienie o zmianach konieczne jest w przypadku m.in. przeprowadzki za granicę. Z danych przesłanych „Wprost" przez ZUS wynika, żepaństwowy ubezpieczyciel transferuje poza granicami Polski prawie 95 tys. świadczeń.

Krajem, w którym ZUS wypłaca najwięcej emerytur są Niemcy. Przeciętna miesięczna liczba wypłat to 27 629, a ich łączna kwota wyniosła w okresie styczeń – marzec br. 164 086,5 zł. Na kolejnych miejscach znalazły się Kanada (przeciętna miesięczna liczba wypłat to 12 657, a łączna kwota wypłat wyniosła 72 155,3 zł), oraz USA (przeciętna miesięczna liczba wypłat to 8 866, a łączna kwota wyniosła 57 107,0 zł).

