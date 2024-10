Inflacja w październiku. Niepokojące dane GUS

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w czwartek wstępne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w październiku. Według tych danych inflacja CPI wyniosła w tym miesiącu 5 proc. rok do roku, wobec 4,9 proc. we wrześniu. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc.

Inflacja w październiku. Najwyższy odczyt w tym roku

Tak wysokiego odczytu w tym roku jeszcze nie było, jest on najwyższy od grudnia ubiegłego roku, kiedy to odnotowano 6,2 proc. rok do roku. W październiku 2023 roku inflacja CPI wynosiła 6,6 proc. Dzisiejsze dane nie zaskoczyły ekonomistów, którzy spodziewali się „piątki z przodu".

GUS podał również, że w nośniki energii, czyli prąd i gaz – w stosunku do października zeszłego roku – zdrożały o 11,5 proc. rok do roku i o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych poszły w górę o 4,9 proc. rocznie i o 0,7 proc. w skali miesiąca. Nie zmieniły się w stosunku do października ubiegłego ceny paliwa do prywatnych środków transportu, za to w porównaniu z wrześniem odnotowano spadek o 2,2 proc.

Przypomnijmy, że we wrześniu ceny w największym stopniu wzrosły w takich kategoriach jak:

użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (wzrost o 9,7 proc.),

edukacja (wzrost o 9 proc.),

restauracje i hotele (wzrost o 7,4 proc.),

zdrowie (wzrost o 6,1 proc.),

rekreacja i kultura (wzrost o 5,4 proc.),

żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 4,7 proc.),

napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 4,4 proc.).

Spadek cen w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku odnotowano natomiast w kategorii odzież i obuwie (o 1,8 proc.), a także w transporcie (o 1,5 proc.).

Ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w październiku poznamy w połowie listopada br.

Czytaj też:

Kto ma najtańsze produkty? Auchan liderem, ale ceny rosną wszędzieCzytaj też:

Znicze droższe niż przed rokiem. Są jednak miejsca, gdzie ceny spadły