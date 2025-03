Rozenek, Doda i Chajzer ukarani przez UOKiK. Taki błąd popełnili

Ostatnie decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wywołały prawdziwą burzę w świecie influencer marketingu. Kary nałożone na znanych celebrytów – Małgorzatę Rozenek, Dorotę Rabczewską "Dodę" i Filipa Chajzera – za nieprawidłowe oznaczanie treści reklamowych w mediach społecznościowych, sięgające nawet ponad 200 tysięcy złotych, pokazują, że urząd poważnie podchodzi do kwestii ochrony konsumentów w internecie.

Co było nie tak z oznaczeniami?

Główne zarzuty UOKiK wobec ukaranych influencerów dotyczyły:

Stosowania niejednoznacznych hasztagów, które nie informowały jasno o reklamowym charakterze treści Umieszczania oznaczeń dopiero na końcu postów, zamiast na ich początku Braku wyraźnego odróżnienia treści sponsorowanych od prywatnych opinii

Jak wyjaśnia w komentarzu dla Wprost.pl Jakub Słupski, adwokat w LL.M. Legal, "Podstawą nałożenia kar było stwierdzenie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, w szczególności poprzez takie oznaczanie materiałów reklamowych, które nie umożliwiało odbiorcom szybkiego zorientowania się o promocyjnym charakterze zamieszczanych przez autorów treści."

Jak onaczać reklamy

W świetle najnowszych wytycznych UOKiK, influencerzy powinni:

Używać jednoznacznych określeń jak "reklama", "materiał sponsorowany" lub "współpraca płatna" Umieszczać oznaczenia na początku posta lub filmu, tak aby były widoczne bez konieczności rozwijania treści Stosować narzędzia oferowane przez platformy, np. funkcję "Paid partnership" na Instagramie Oznaczać nie tylko posty, ale również stories i relacje na żywo Informować o współpracy nawet jeśli otrzymują produkty za darmo w zamian za recenzję

Celebryci się tłumaczą

Reakcje ukaranych gwiazd są różne. Małgorzata Rozenek-Majdan zapowiedziała, że nie zgadza się z decyzją UOKiK i zamierza odwołać się do sądu. W oświadczeniu opublikowanym na Instagramie napisała: "Zawsze zależało mi na transparentności i uczciwości wobec moich obserwatorów. Uważam, że moje oznaczenia były wystarczające i zrozumiałe. Rozstrzygnie to sąd."1

Z kolei Filip Chajzer w rozmowie z portalem Wirtualne Media przyznał, że popełnił błąd i zamierza dostosować się do wytycznych UOKiK. "To dla mnie lekcja. Będę bardziej uważny i postaram się, aby moje oznaczenia były jeszcze bardziej czytelne dla odbiorców" – powiedział prezenter.

Na co powinni zwrócić uwagę odbiorcy?

Jako konsumenci, powinniśmy być czujni i zwracać uwagę na:

Wyraźne oznaczenia typu "reklama" lub "współpraca" na początku postów Użycie funkcji "Paid partnership" na Instagramie Hashtagi #ad, #sponsored lub #reklama Informacje o darmowych produktach otrzymanych do testów Linki afiliacyjne, z których influencer może czerpać zyski

Warto pamiętać, że brak oznaczenia nie zawsze oznacza, że post nie jest sponsorowany. W razie wątpliwości, możemy zapytać twórcę w komentarzu o charakter współpracy z marką.

Co dalej z regulacjami?

UOKiK zapowiada dalsze kontrole i edukację w zakresie oznaczania reklam. Trwa kampania społeczna "Oznaczamy Reklamy", która ma na celu podniesienie świadomości zarówno wśród influencerów, jak i konsumentów.

Jakub Słupski komentuje: "Wydaje się, że w świetle najnowszych decyzji Prezesa UOKiK dbałość o staranne i jednoznaczne oznaczanie reklam powinna stać się dla twórców internetowych kluczowym priorytetem."

Eksperci przewidują, że w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się kolejnych decyzji UOKiK dotyczących influencer marketingu. Branża będzie musiała dostosować się do nowych standardów, co w dłuższej perspektywie powinno przyczynić się do większej transparentności i ochrony interesów konsumentów w social mediach.

Podsumowując, zarówno twórcy, jak i odbiorcy treści w mediach społecznościowych powinni być bardziej świadomi kwestii związanych z oznaczaniem reklam. Dla influencerów oznacza to konieczność dokładnego przestrzegania wytycznych UOKiK, a dla konsumentów – rozwój umiejętności krytycznego odbioru treści i rozpoznawania materiałów sponsorowanych.

Czytaj też:

Rozenek-Majdan protestuje przeciwko karze. Musi zapłacić ponad 220 tys. złCzytaj też:

Doda, Rozenek-Majdan i Chajzer surowo ukarani. Jest finał sprawy