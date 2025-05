Lokaty bankowe na rok. Jest nowy lider zestawienia

Bankier.pl opublikował najnowszy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez serwis zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty bankowe na rok. Zmiana lidera

Majowe zestawienie przynosi nowego lidera. Została nim po awansie z drugiego miejsca Lokata 5 Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce z oprocentowaniem na poziomie 5,50 proc. rocznie. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w banku, a maksymalna kwota wpłaty to aż 2 000 000 zł. Środki wpłacone do Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce objęte są ochroną niemieckiego systemu gwarantowania depozytów.

Nowy lider nieznacznie wyprzedza Lokatę Plus od Toyota Banku. Stawka na tym depozycie wynosi 5,30 proc. w skali roku. Z propozycji tej również mogą skorzystać posiadacze konta w instytucji. Maksymalnie można wpłacać 100 000 zł.

Trzecie miejsce zajmuje kwietniowy debiutant, czyli Lokata terminowa, proponowana przez Aion Bank. Oferowana stawka to 5,20 proc. rocznie, a jedyny wymóg to posiadanie konta w banku. Maksymalna kwota wpłaty to 1 000 000 zł. Oszczędności utrzymywane w Aion Banku są chronione przez belgijski odpowiednik BFG.

Bolesny spadek

Bolesny spadek z pierwszego na czwarte miejsce zaliczyła Lokata dla Ciebie od Raiffeisen Digital Bank. Powodem jest obniżka oprocentowania z 5,70 do 5,10 proc. rocznie. Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiajace skorzystanie z oferty – należy posiadać konto w instytucji. Zmian nie ma również, jeśli chodzi o limit wpłaty, nadla jest to 200 000 zł.

Piątą pozycję w rankingu lokat bankowych na rok zachowała Lokata standardowa, proponowana przez Inbank. Oprocentowanie wynosi 5 proc. Wabikiem może być tu brak żadnych warunków dodatkowych, a maksymalna kwota wpłaty to 50 000 zł.

Na kolejnych miejscach uplasowały się propozycje z oprocentowaniem poniżej 5 proc.

