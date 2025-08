Fiskus zakończył wypłatę zwrotów PIT. Padł rekord

Urzędy skarbowe zakończyły wypłaty zwrotów nadpłaconego PIT za ubiegły rok. Okazuje się, że na konta podatników wpłynęło ponad 23 mld zł. – Kwota zwrotów PIT za 2024 r. wyniosła 23 mld 726 mln 914 tys. zł – poinformowało „Fakt" Ministerstwo Finansów.

Gazeta zwraca uwagę, że to rekordowa kwota od czasu wprowadzonego w 2022 roku Polskiego Ładu.

Rekordowe zwroty podatku. Nawet 193 tys. zł

Rekordzista otrzymał aż 193 tys. zł zwrotu. Okazuje się jednak, że wielu podatników nie korzysta z przysługujących odliczeń, wskutek czego do kasy państwa trafia więcej pieniędzy, niż powinno.

– Zwroty podatku to efekt m.in. szerokiego stosowania ulg prorodzinnych, termomodernizacyjnych czy dla pracujących seniorów. Średni zwrot wyniósł blisko 2 tys. zł. Tak wysoki poziom zwrotów pokazuje, że system ulg działa, ale też, że zaliczki na podatek bywają zbyt wysokie – komentuje dla dziennika Piotr Juszczyk, doradca podatkowy z firmy inFakt.

– To sygnał dla ustawodawcy, żeby może lepiej dostosować system do realnych dochodów podatników – przykładowo, ograniczyć pobór podatku w trakcie roku. Pracownik mógłby składać oświadczenie, że do wysokości ulgi na dziecko pracodawca nie powinien pobierać zaliczki. Zmniejszyłoby to skalę zwrotów, a podatnicy odczuliby korzyść natychmiast – dodaje.

Urzędy skarbowe miały 45 dni na wypłatę nadpłaconego podatku, w przypadku osób rozliczających się przez internet. W przypadku tradycyjnych rozliczeń przepisy dawały fiskusowi nawet trzy miesiące na wypłatę zwrotu.

Z danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że 24 mln deklaracji podatkowych (ponad 95 proc.) za 2024 rok złożono elektronicznie, w tym ok. 14,3 mln w usłudze Twój e-PIT (pół miliona więcej niż rok temu). Prawie 8,3 mln deklaracji podatnicy zaakceptowali samodzielnie, a kolejne 6 mln zostało zaakceptowanych automatycznie. Jedynie 1,2 mln deklaracji podatnicy złożyli w tradycyjnej papierowej formie. Ponad 9 mln deklaracji wpłynęło za pomocą systemu e-Deklaracje.

