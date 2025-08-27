Wiek emerytalny pod lupą. Badanie pokazuje jednoznaczny trend

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie dotyczące wieku emerytalnego. Obecnie granica przejścia na emeryturę wynosi tam 66–67 lat, w zależności od roku urodzenia. Z danych Boston College wynika, że w praktyce Amerykanie odchodzą z pracy wcześniej – mężczyźni średnio w wieku 64 lat, a kobiety w wieku 62 lat.

Wiek emerytalny

Firma Empower zapytała mieszkańców USA, jaki ich zdaniem powinien być wiek emerytalny. Respondenci wskazali średnio 58 lat. Wynik ten potwierdza obserwowany trend, że wielu Amerykanów rezygnuje z pracy szybciej, niż planowali. Z raportu Transamerica Center for Retirement Studies z 2024 r. wynika, że 58 proc. osób kończy aktywność zawodową wcześniej od zakładanych terminów. Powody wcześniejszego odejścia z pracy są różne – 46 proc. badanych wskazało problemy zdrowotne, 43 proc. brak zatrudnienia, a 21 proc. uzyskanie stabilności finansowej.

Podobne badanie przeprowadzono również w Polsce. Ankieta objęła 1511 osób i nosiła tytuł „Przygotowanie do starości. Polacy w wieku przedemerytalnym o swojej przyszłości”. Odpowiedzialny za nią był prof. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego.

Polskie badania

Wyniki pokazują, że zdecydowana większość Polaków chciałaby przechodzić na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego. Takiej odpowiedzi udzieliło 90 proc. kobiet i 85 proc. mężczyzn. Sprzeciw wobec podnoszenia wieku emerytalnego zadeklarowało 80 proc. kobiet i 78 proc. mężczyzn.

Eksperci zwracają uwagę, że przechodzenie na emeryturę zaraz po osiągnięciu ustawowego progu może nie być korzystne finansowo. Ze względu na niższy wiek emerytalny kobiet różnica w wysokości świadczeń między płciami sięga średnio 1500 zł miesięcznie. Jak podaje ZUS, każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może zwiększyć wysokość emerytury nawet o 10–15 proc. Dlatego, choć większość osób chce kończyć aktywność zawodową jak najszybciej, eksperci zalecają rozważenie pozostania w pracy dłużej, aby poprawić przyszłe świadczenia.

