Tusk: Polska trafiła do klubu „bilionerów"

– Polska trafiła właśnie do bardzo ekskluzywnego klubu państw „bilionerów". Wiem, że są to abstrakcyjne statystyki, że takie coś jak bilion, to się raczej w głowie nie mieści, ale to robi wrażenie. Jest 20 takich państw na świecie. 20 na 195 państw należy do tego klubu „bilionerów" – powiedział premier Donald Tusk podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów.

Polska w grupie „bilionerów". Tusk: „To nie nasze ostatnie słowo"

Szef rządu miał na myśli kraje, których wartość gospodarki przekroczyła bilion dolarów. W przypadku Polski jest to 3,76 bln zł. – Tak jak nieraz mówiłem, to nie jest nasze ostatnie słowo– dodał Tusk.

Jak przypomina Money.pl, największymi gospodarkami świata z PKB przekraczającym bilion dolarów są m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Chiny, Japonia, Indie i Wlk. Brytania.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że w drugim kwartale tego roku PKB wzrósł o 3,4 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 3,2 proc. w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Dane te są zgodne ze wstępnymi szacunkami zaprezentowanymi w połowie sierpnia.

GUS poinformował również, że w II kwartale br. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3 proc.

Jak wyjaśniał GUS, na wzrost PKB w II kwartale br. wpłynęło zwiększenie popytu krajowego o 4 proc. (w I kwartale br. wzrost wyniósł 4,6 proc.), co z kolei było wynikiem wzrostu akumulacji brutto o 5,4 proc, (w I kwartale było to 19,9 proc.) oraz wzrostu spożycia ogółem o 3,8 proc. (w I kwartale o 2,4 proc.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się w II kwartale o 4,4 proc. (w I kwartale o 2,5 proc.).

Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu przyszłorocznego budżetu, realny wzrost PKB w 2026 roku ma wynieść 3,5 proc.

