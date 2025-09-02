Bezrobocie w Polsce. Już nie jesteśmy na podium UE

Eurostat poinformował, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła w lipcu br. 5,9 proc., podczas gdy w strefie euro 6,2 proc. Dane te są zgodne z prognozami ekonomistów.

Z danych przedstawionych przez unijny urząd statystyczny wynika, że najniższą stopą bezrobocia może poszczycić się Malta (2,6 proc.). Najwyższe bezrobocie – na poziomie 10,4 proc. – utrzymuje się w Hiszpanii i jest to jedyny kraj w UE z dwucyfrową stopą bezrobocia.

Bezrobocie w lipcu w UE. Polska poza podium

Jak w zestawieniu wypada Polska? Ze stopą bezrobocia na poziomie 3,1 proc. wciąż jesteśmy wyraźnie poniżej średniej unijnej, ale po raz pierwszy od dłuższego czasu znaleźliśmy się poza pierwszą trójką. Poza Maltą, wyprzedziły nas również Czechy i Słowenia (odpowiednio 2,8 i 2,9 proc.). Liczba bezrobotnych w Polsce w lipcu br. wyniosła 551 tys., co oznacza wzrost o 10 tys. względem czerwca i o 14 tys. w porównaniu rok do roku.

Z przedstawionych w zeszłym tygodniu danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,4 proc., co oznacza wzrost o 0,2 pkt proc. względem czerwca i o 0,4 pkt proc. w relacji do lipca 2024 roku. GUS podał również, że w lipcu liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędach pracy sięgnęła 830,8 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej było to 797 tys.

Różnice między danymi GUS a Eurostatu wynikają z metodologii. Eurostat pod pojęciem bezrobocia rozumie osoby, które aktywnie poszukują pracy, a mają problem z jej znalezieniem. Wyłącza więc liczną grupę osób, które są zarejestrowane jako bezrobotne, ale faktycznie nie są zainteresowane podjęciem płatnego zajęcia.

Przypomnijmy, że w przyjętym pod koniec ubiegłego tygodnia projekcie budżetu na przyszły rok założono, że bezrobocie rejestrowane ma na koniec przyszłego roku wynieść 4,9 proc.

