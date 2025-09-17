Ceny złota przebiły kolejną barierę. Eksperci wieszczą dalsze wzrosty

W niełatwych czasach złoto traktowane jest przez inwestorów jako bezpieczna przystań. W ostatnim czasie przebijane były kolejne bariery, jeśli chodzi o cenę kruszcu.

Ceny złota z kolejnymi rekordami

Na początku września cena złota na rynku spotowym osiągnęła poziom 3508,73 dolarów, przekraczając tym samym po raz pierwszy w historii poziom 3500 dolarów (po raz pierwszy osiągnęła go pod koniec kwietnia tego roku). Przed tygodniem cena złota przekroczyła 3600 dolarów za uncję, a na początku tego tygodnia osiągnęła poziom 3689 dolarów za uncję, ustanawiając nowy rekord.

Ole Hansen, dyrektor ds. strategii surowców w Saxo Bank w komentarzu dla Money.pl podkreśla, że ostatnia faza trendu wzrostowego złota jest wynikiem mieszanki oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych w USA, narastających obaw o niezależność Rezerwy Federalnej oraz fragmentacji światowego porządku, która zmienia przepływy związane z aktywami uznawanymi za bezpieczne.

Decyzja amerykańskiego banku centralnego ws. wysokości stóp procentowych w USA zapadnie dziś. Inwestorzy są niemal pewni, że Rezerwa Federalna dokona cięć. Podstawowy scenariusz zakłada obniżkę o 25 punktów bazowych, jednak część uczestników rynku spekuluje o możliwości bardziej agresywnego ruchu o 50 punktów bazowych.

Do „mocniejszego cięcia stóp" wezwał prezydent USA Donald Trump. Niedawno amerykański sąd odrzucił próbę Trumpa usunięcia członkini zarządu Fed, Lisy Cook, co stało się symbolicznym wydarzeniem pokazującym napięcia wokół niezależności banku centralnego. Ostatecznie sąd apelacyjny uznał, że Cook ma pozostać członkinią Fed do czasu wydania decyzji w sprawie stóp procentowych.

– Sekretarz Skarbu Scott Bessent rozpocznie wkrótce poszukiwania nowego przewodniczącego Rezerwy Federalnej, co jest kontynuacją działań, rozpoczętych próbą usunięcia Lisy Cook przez prezydenta Trumpa. Jeśli osiągnie sukces, może to dać Trumpowi większość w Fed i możliwość zmian w amerykańskim banku centralnym w celu dalszego obniżania stóp procentowych – ocenia Hansen.

Kiedy 4000 dolarów za uncję?

Eksperci widzą przestrzeń do dalszych wzrostów, co ma związek ze słabnącym dolarem. Portal zwraca uwagę, że amerykańska waluta znajduje się obecnie w okolicach wielomiesięcznych minimów, co automatycznie zwiększa atrakcyjność złota dla posiadaczy innych walut. Jak wyjaśnia Hansen, gdy dolar słabnie, wówczas za tę samą ilość euro, jenów czy juanów można kupić więcej uncji kruszcu. To zjawisko napędza globalny popyt, szczególnie ze strony azjatyckich inwestorów.

Analitycy Goldman Sachs prognozują, że bariera 3700 dolarów za uncję zostanie przekroczona pod koniec tego roku. Dojdzie do tego, jeśli dolar będzie kontynuował trend spadkowy. Granica 4000 dolarów za uncję – jak przewidują eksperci – może zostać przełamana do połowy przyszłego roku.

