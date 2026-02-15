Ruszyło rozliczenie PIT 2025. Wielu Polaków popełnia ten błąd

Od dziś Polacy mają możliwość elektronicznego rozliczenia PIT. W e‑Urzędzie Skarbowym dostępne są już zeznania podatkowe za 2025 roku. Z usługi Twój e-PIT mogą korzystać wszyscy podatnicy, zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy.

W rozliczeniach udostępnionych w Twój e-PIT znajdują się dane z informacji od płatników, w tym m.in. informacje o zwolnieniach. Z usługi można korzystać 24/7 na komputerze lub telefonie – również w aplikacji mobilnej e‑Urzędu Skarbowego. Zalogować można się przez serwis login.gov.pl z użyciem profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej czy aplikacji mObywatel. Można również logować się za pomocą danych podatkowych, a w przypadku aplikacji mobilnej e-US dostęp jest możliwy po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu danych biometrycznych.

Polacy chętnie rozliczają się z fiskusem drogą online, czego dowodzi najnowszy sondaż pracowni SW Research dla „Wprost”. Aż 72 proc. ankietowanych przyznało, że wypełnia PIT elektronicznie, a blisko 18 proc. badanych stawia na tradycyjną formę.

Uważajcie na ten błąd. Ekspertka ostrzega

Choć system Twój e-PIT to wygodne narzędzie, nie zawsze zawiera pełne informacje o ulgach i preferencjach podatkowych. Monika Piątkowska z e-pity.pl radzi, by dokładnie przejrzeć formularz, gdyż można przegapić możliwość obniżenia podatku. Ekspertka zwraca uwagę, że jeśli korzystamy z wszelkiego rodzaju ulg (np. ulgi dla pracującego seniora, dla młodych czy z ulgi dla rodzin 4+) powinniśmy sprawdzić kwoty, które zostały objęte ulgami, nawet jeśli są już uwzględnione w zaliczkach pobranych przez pracodawcę. – Istnieje bowiem ryzyko, że kwoty te zostały naliczone lub wprowadzone błędnie – mówi Piątkowska.

Ekspertka radzi również, aby zapoznać się z ulgami, jakie przewiduje dla podatników ustawodawca. – Wsparcie organizacji pożytku publicznego, honorowe oddanie krwi czy ocieplenie domu w ostatnim roku, są to okoliczności, które, jeśli są odpowiednio udokumentowane, pozwolą na obniżenie podstawy opodatkowania – podpowiada Piątkowska.

