Ceny w sklepach w czerwcu. Te produkty podrożały najbardziej

Ceny produktów w Polsce nadal rosną, a dynamika wzrostu nie wykazuje oznak wyhamowania. Według najnowszego raportu „Indeks Cen w Sklepach Detalicznych” sporządzonego przez UCE Research i Uniwersytet WSB Merito, w czerwcu 2024 roku ceny codziennych zakupów były średnio o 31 proc. wyższe w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. To kontynuacja trendu wzrostowego, gdzie w maju ceny wzrosły o 29 proc. rok do roku, a w kwietniu o 24 proc.

W badaniu przeanalizowano ceny ponad 714 tysięcy produktów w 17 kategoriach, z czego 13 kategorii odnotowało wzrost. Największe podwyżki dotyczyły słodyczy i deserów, które zdrożały o 112 proc. rok do roku. Jest to jedyna kategoria, która odnotowała dwucyfrowy wzrost. Gwałtowny wzrost cen w tej kategorii wynika głównie ze wzrostu kosztów surowców, energii oraz rosnącego popytu na cukier i kakao.

Drugą pozycję w rankingu podwyżek zajmuje chemia gospodarcza ze średnim wzrostem o 92 proc. W maju jej ceny wzrosły o 97 proc., a w kwietniu o 77 proc. Dynamika podwyżek w tej kategorii zaczyna jednak nieco spadać.

Dodatki spożywcze (np. ketchupy, majonezy, musztardy) zdrożały o 62 proc. rok do roku.

Pieczywo podrożało o 53 proc.

Napoje bezalkoholowe wzrosły o 49 proc.

Środki higieny osobistej zdrożały o 51 proc.

Ryby podrożały o 48 proc.

Używki (herbata, kawa, piwo, wódka) wzrosły o 47 proc.

Wędliny zdrożały o 46 proc.

Owoce wzrosły o 18 proc.

Artykuły dla dzieci zdrożały o 15 proc.

Nabiał podrożał o 11 proc.

Profesor Sławomir Jankiewicz z Uniwersytetu WSB Merito wskazuje na kilka kluczowych czynników wpływających na wzrost cen. Należą do nich rosnące koszty surowców, energii, transportu oraz wzrost wynagrodzeń. Pogarszające się warunki przyrodnicze również mają znaczący wpływ, zwłaszcza w kategorii słodyczy i deserów, gdzie ceny surowców takich jak cukier i kakao rosną.

Eksperci przewidują, że trend wzrostu cen będzie się utrzymywał. Rosnące koszty energii i surowców, a także sezonowy wzrost popytu, będą nadal wpływać na ceny produktów w sklepach. Dr Artur Fiks z Uniwersytetu WSB Merito zaznacza, że kolejne miesiące pokażą, czy producenci i sprzedawcy będą kontynuować tempo podwyżek, aby złagodzić skutki wzrostu cen energii.

Dane do raportu „Indeks Cen w Sklepach Detalicznych” pochodzą z analizy przeszło 714 tysięcy cen detalicznych z ponad 322 tysięcy sklepów należących do 59 sieci handlowych w Polsce. Badanie objęło wszystkie rodzaje sklepów, od dyskontów po hipermarkety, i dotyczyło 17 kategorii najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku.

Raport ten stanowi istotne źródło informacji na temat obecnych trendów cenowych i może być użyteczny dla konsumentów oraz przedsiębiorców, którzy chcą lepiej zrozumieć dynamikę rynku i przygotować się na przyszłe zmiany.

