Z systemem emerytalnym nie jest w Polsce najlepiej. Ale ma być

Dziennik dotarł do prognozy pokazującej finanse funduszy, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek co roku publikować.

Ta prognoza została opracowana w wariancie optymistyczny, pośrednim i pesymistycznym. Jak twierdzi medium, najważniejszy jest pośredni. I właśnie z niego wynika, że do 2025 r. deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lekko wzrośnie – z 60 mld zł do 62,6 mld zł (a nominalnie zwiększy się z 63 mld zł do 72 mld zł). Zeszłoroczna prognoza, też obowiązkowa, pokazywała podobną tendencję.

Pandemia zachwiała wydolnością

Polepszy się do 2025 roku, według prognozy, wydolność FUS. Dwa lata temu wynosiła 83 proc. Potem przyszedł COVID-19 i wydolność spadła do 70 proc. Teraz znów wzrosła, do 78,4 proc. (a w wariancie optymistycznym do 81,4 proc. zaś w pesymistycznym do 73,8 proc.).

Co to oznacza? W budżecie musi znaleźć się corocznie stosowna kwota dotacji do FUS. Jaki to będzie wysiłek dla państwa, zależy od wzrostu PKB. Ministerstwo Finansów ostrożnie szacuje, że wzrost wyniesie 3,4 proc. choć są eksperci, którzy uważają, że będzie to 4,5, a nawet 5 proc.

Deficyt systemu

„Dziennik Gazeta Prawna” cytuje prof. Gertrudę Uściską, szefową ZUS: – Deficyt funduszu emerytalnego wynika z ogromnych zobowiązań zaciągniętych przez stary system emerytalny, obowiązujący do 1998 r., których pokolenie pracujące nie jest w stanie sfinansować wyłącznie ze składki na ubezpieczenie emerytalne. Jeszcze przez ok. 20 lat udział kapitału początkowego w kapitale emerytalnym ogółem obecnych emerytów będzie znaczący.

Na sytuację FUS, jak zauważa periodyk, wpływ ma COVID-19. Choć składek w 2020 roku było mniej więcej tyle samo, co w 2019 roku, to wypłat też było więcej (zwolnienia lekarskie i inne).

