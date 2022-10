Kluczowe decyzje RPP. Członkowie chcą dodatkowego posiedzenia

Pismo do prezesa NBP Adama Glapińskiego, z wnioskiem o zwołanie dodatkowego posiedzenia RPP, wysłało troje senackich członków Rady — Ludwik Kotecki, Joanna Tyrowicz i Przemysław Litwiniuk.

"Wspólnie z prof. Tyrowicz i prof. Litwiniukiem wysłaliśmy wczoraj do Prezesa NBP prośbę o zwołanie na początku listopada dodatkowego niedecyzyjnego spotkania RPP w sprawie regulaminu Rady i opinii do budżetu państwa" - napisał na Twitterze Kotecki.

Kluczowe decyzje

Zdaniem trojga członków RPP, Rada ma przed sobą kilka ważnych decyzji do podjęcia, dlatego potrzebuje więcej czasu. Chodzi m.in. o zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2023 i zapoznanie się z projekcję inflacji, co będzie miało kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o wysokości stóp procentowych.

„Zgodnie z planem działania Rady na najbliższe (listopadowe) posiedzenie przypada, poza decyzją dotyczącą parametrów polityki pieniężnej, zarówno omówienie projekcji inflacji i PKB oraz przyjęcie Raportu o inflacji, jak również omówienie i przyjęcia opinii w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2023 r. Opinia Rady do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 r. będzie zawierać ocenę Rady odnośnie do planowanego kształtu polityki fiskalnej, mającą istotne znaczenie ze względu na potrzebę koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej w sposób możliwie najbardziej sprzyjający sprowadzeniu stopy inflacji do poziomu zgodnego z celem NBP. Jest to w obecnych warunkach bardzo wysokiej inflacji szczególnie ważne” - czytamy w piśmie skierowanym do Glapińskiego.

