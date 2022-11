Co zrobi RPP? Dziś decyzja o stopach procentowych

W środę Rada Polityki pieniężnej podejmie decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. Na razie nie wiadomo gdzie zatrzyma się cykl podwyżek. Choć ze strony NBP płyną sygnały, że w 2023 roku Rada zacznie je obniżać, wielu ekonomistów spodziewa się, że listopadowe posiedzenie przyniesie kolejną podwyżkę.

– Trudno powiedzieć, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej, ale wydaje mi się, że stopy procentowe zostaną podniesione o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna zostanie tym samym podniesiona do poziomu 7 proc. – powiedział w rozmowie z Wprost prof. Marian Noga, były członek RPP.

– Mamy tu do czynienia z antycypacją, rynki tak to rozumieją. Gdyby jutro była inna decyzja, to mamy gwałtowne osłabienie złotego. Można wręcz powiedzieć, że decyzja o podniesieniu stóp procentowych jest na RPP wymuszona – dodał.

Podwyżki stóp procentowych

Stopa referencyjna wynosi obecnie 6,75 proc., stopa lombardowa – 7,25 proc., stopa depozytowa – 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli wynosi 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli – 6,85 proc.

Od października stopy systematycznie rosną. Przed rozpoczęciem cyklu stopa referencyjna wynosiła 0,1 proc. Rada nie podniosła stóp jedynie w sierpniu, z powodu przerwy wakacyjnej, i we wrześniu, gdy podjęto decyzję o pozostawieniu wysokości stóp na dotychczasowym poziomie, w oczekiwaniu na najnowszą projekcję inflacji.

Inflacja w górę

Rada Polityki Pieniężnej nie ma łatwego zadania. Musi nie tylko zdusić inflację, ale i nie dopuścić do tego, by polska gospodarka, na skutek zbyt drogiego kredytu, zaczęła się kurczyć.

Sygnały z rynku już są niepokojące. Niedawno agencja ratingowa Moody's opublikowała prognozę, z której wynika, że Polskę czeka w przyszłym roku recesja. Niewielka, bo tylko 0,2 proc., ale jednak dynamika wzrostu PKB będzie ujemna.

Tymczasem inflacja z miesiąca na miesiąc rośnie. W październiku, według wstępnego szacunku GUS, wyniosła niemal 8 proc.