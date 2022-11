Waloryzacja rent i emerytur. Prezydent zatwierdził podwyżki

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach, która określa przyszłoroczną waloryzację świadczeń. W roku 2023 emeryci i renciści mogą liczyć na rekordową, jak do tej pory, podwyżkę rent i emerytur. Najniższa kwota, o jaką wzroście pojedyncze świadczenie, wyniesie 250 złotych.

Rekordowa waloryzacja emerytur i rent

Przyszłoroczna waloryzacja będzie najwyższą w historii. Wynika to oczywiście z bardzo wysokiej inflacji, która według ostatecznych wyliczeń GUS, w październiku wyniosła aż 17,9 proc. Ostateczny poziom waloryzacji zostanie określony jednak dopiero w lutym 2023 roku, gdy GUS poda oficjalne dane dotyczące inflacji średniorocznej.

Najniższe świadczenia zostaną podniesione do 1588,44 zł w przypadku emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i socjalnej. Wypłata wzrośnie do 1191,33 zł w przypadku renty przyznanej za częściową niezdolność do pracy. W innych przypadkach zagwarantowano także minimalną podwyżkę na poziomie 250 zł.

Parlament niemal jednomyślny

Podczas głosowania w Senacie za przyjęciem nowelizacji zagłosowało aż 98 senatorów. Pozostałej dwójki nie było na sali. Decyzja Senatu była więc w tej sprawie jednomyślna, a ustawa nie wymagała poprawek. O dziwo, duża jednomyślność panowała w tej sprawie także wcześniej w Sejmie. 27 października za zmianami zagłosowało 444 posłów. Nikt nie był przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Obecnie do przyjęcia zmian potrzebny jest już tylko podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Czytaj też:

Rząd wprowadzi 15. emeryturę? Mamy komentarz ministerstwaCzytaj też:

Co trzeci Polak uważa, że ludzie żyją z zasiłków, bo tak im wygodniej. Powstał raport o biedzie