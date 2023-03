Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej program Pierwsze Mieszkanie

Rada Ministrów przyjęła program Pierwsze Mieszkanie przedłożony przez ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę.

– Ktoś może powiedzieć, że to nie pierwszy program mieszkaniowy, który prezentujemy. To prawda. Nie ma rozwiązań idealnych, nie żyjemy w świecie idealnym. Dobry rząd tym się różni od słabego, że dostosowuje swoją politykę do sytuacji, wdraża nowe rozwiązania, nie chowa głowy w piasek, wstaje po potknięciach i proponuje nowe programy. Ten dzisiejszy program jest właśnie nowym otwarciem – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Bezpieczny kredyt odciąży domowe budżety. Przy kredycie na 320 tys. zł na 25 lat, w tej chwili rata wynosi 3322 zł, a przy bezpiecznym kredycie będzie wynosiła 1825 zł. Z kredytu będzie można skorzystać do 2027 roku z możliwością przedłużenia całego programu – powiedział premier. – Chcemy, aby zakup mieszkania oznaczał życiową stabilizację i bezpieczeństwo, a nie początek zmartwień, tak jak dziś doświadczają tego dziesiątki tysięcy rodzin w związku z rosnącymi ratami – dodał.

– Ten program jest odformalizowany. Nie zawieramy żadnych limitów jeśli chodzi o cenę metra kwadratowego mieszkania, ani też nie wskazujemy lokalizacji, czy metrażu mieszkania, które można by nabyć – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.



Program Pierwsze Mieszkanie

Zgodnie z projektem ustawy, do kredytu o stałej stopie procentowej na poziomie 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania miałyby prawo osoby, które nie ukończyły 45. roku życia. Wysokość kredytu ma sięgać maksymalnie 500 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa i 600 tys. zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Do programu mają kwalifikować się mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Program nie zakłada limitów powierzchni mieszkania. Dopłata ze strony państwa ma – w założeniu – obejmować okres 10 lat.

– Trzymamy się tej daty. Trzymamy się harmonogramów i jesteśmy w terminach. Chcemy, aby w ofertach ten kredyt i konto mieszkaniowe znalazło się 1 lipca – powiedział minister Waldemar Buda. – W 2023 roku nie przewidujemy limitów. W przyszłych latach ze względów budżetowych takie limity będą. Nie trzeba się jednak spieszyć, program przygotowany jest na pięć lat więc wszyscy zainteresowani będą mogli z niego skorzystać – dodał minister.

Konto oszczędnościowe na zakup mieszkania

Jednocześnie możliwe będzie zakładanie kont mieszkaniowych dla osób do 45. roku życia, oszczędzających na pierwsze mieszkanie z premią na poziomie skumulowanego wskaźnika inflacji za cały okres oszczędzania.

Wpłaty miesięczne mają mieścić się w przedziale od 500 do 2 tys. zł w okresie od 3 do 10 lat. W przypadku wykorzystania odłożonej kwoty na cele mieszkaniowe oszczędzający w ciągu pięciu lat będzie mógł – oprócz oprocentowania oferowanego przez bank – otrzymać dodatkową premię w wysokości skumulowanego wskaźnika inflacji za czas oszczędzania.

Wysokość wpłat – zgodnie z projektem – może ulegać zmianie, ale powinna mieścić się między 500 zł a 2 tys. zł, w ciągu roku będzie można jedną wpłatę pominąć.

Czytaj też:

Ile potrzeba pieniędzy na Program Pierwsze Mieszkanie? Buda podaje szacunkiCzytaj też:

Wczoraj Tusk, dziś Morawiecki. Premier przedstawia termin wprowadzenia kredytów na 2 proc.