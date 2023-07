Młodych Polaków nie stać na oszczędności. Na emeryturę odkładają nieliczni

Jak podaje Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, spośród pracujących Polaków do 30 roku życia na emeryturę świadomie odkłada zaledwie 31 proc.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Najczęstszą formą oszczędności emerytalnych u młodych Polaków są Pracownicze Plany Kapitałowe. Wciąż jednak uczestniczy w nich niewielki ułamek uprawnionych, a w badanej przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych grupie aż 15 proc. nie wie, czy jest do takiego programu wpisane.

– Wyniki wskazują, że co piąta kobieta i co czwarty mężczyzna nie zamierzają ani dziś, ani później zabezpieczyć swojej finansowej przyszłości. To może stanowić poważny problem społeczny nie tylko na poziomie gospodarstw domowych, ale również na poziomie makro – mów dr Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego, cytowana przez Wirtualną Polskę.

Wydatki poza zasięgiem

Nie tylko oszczędności emerytalne są dla młodych Polaków poza finansowym zasięgiem. Aż 41 proc. badanych uważa, że kupno własnego mieszkania jest dla nich praktycznie niemożliwe. 80 proc. ocenia cele takie jak kupno samochodu, oszczędności na trudniejsze czasy, czy sfinansowanie edukacji własnej bądź dzieci za coś trudnego.

Aż 27 proc. badanych uważa, że dodatkowe oszczędności na cele emerytalne są dla nich zupełnie lub prawie nieosiągalne.

Niskie świadczenia

Brak dodatkowych oszczędności może mieć katastrofalne skutki. Stopa zastąpienia, czyli relacja wysokości emerytury do wysokości naszej ostatniej pensji, wynosić będzie bliżej 25 proc. Obecnie jest to 54 proc. 87 proc. Polaków w wieku 18-30 lat spodziewa się, że ta prognoza jest niedoszacowana. Co dziesiąty młody Polak oczekuje, że emerytura pozwoli mu zrealizować zarówno podstawowe potrzeby, jak i zabezpieczyć dodatkowe wydatki.

Cztery procent badanych oczekuje, że będzie miało tak wysoką emeryturę, że da się z niej jeszcze odkładać oszczędności. Z drugiej strony aż 84 proc. uważa, że przyszła emerytura pozwoli najwyżej na zaspokojenie podstawowych potrzeb albo nie wystarczy nawet na to. Wyniki badania są wewnętrznie sprzeczne, ale mogą dowodzić, że młodzi ludzie jeszcze niewiele wiedzą o emeryturze i traktują ją jako bardzo odległy moment życia.

