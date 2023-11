Byli dyrektorzy Carlsberga zatrzymani w Rosji pod zarzutem oszustwa

Ministerstwo spraw wewnętrznych dokonało nalotu na biuro Baltiki w Petersburgu i aresztowało dwóch dyrektorów za rzekomą kradzież własności intelektualnej kilka tygodni po tym, jak duński browar próbował uniemożliwić Baltice sprzedaż jej międzynarodowych marek, takich jak Tuborg i Kronenbourg.

Nalot na siedzibę firmy

Do nalotów doszło w chwili, gdy Browary Baltika zostały objęte „tymczasowym zarządem” przez prezydenta Rosji Władimira Putina, pozostawiając Carlsbergowi tytuł do udziałów, ale bez kontroli operacyjnej nad spółką zależną.

Carlsberg stwierdził, że „jest załamany wiadomością o wczorajszym aresztowaniu w Rosji dwóch pracowników spółki Baltika wraz z zarzutami wobec kilku innych osób”.

„To przerażające, że wysiłki państwa rosyjskiego mające na celu usprawiedliwienie nielegalnego przejęcia naszego biznesu w Rosji przekształciły się obecnie w atakowanie niewinnych pracowników” – powiedział rzecznik koncernu.

Zarzuty dla dyrektorów

Jak podaje rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS, dwóch menedżerów, którzy zostali zatrzymani, to były dyrektor naczelny Denis Szerstennikow, który ustąpił z rosyjskiej spółki zależnej po przejęciu jej przez Kreml, oraz Anton Rogaczewski, wiceprezes prawny firmy. Służba prasowa Sądu Okręgowego w Wyborgu.

Z raportów wynika, że wobec trzeciego członka zarządu, byłej zastępczyni dyrektora prawnego Baltiki Eleny Kuzminy, która opuściła Rosję i dołączyła do Carlsberg jako pracownik, również toczy się śledztwo.

Menedżerom zarzuca się zabezpieczanie przez Carlsberg praw do eksportu rosyjskich marek Baltiki do Kazachstanu, Kirgistanu, Białorusi i innych krajów regionu, pozbawiając Baltika dostępu do sąsiednich rynków.

