Niemiecki gigant przejmuje 5000 mieszkań w Polsce. To rekord

Transakcja zawarta pomiędzy firmą Vantage Development a Resi4Rent wyznacza nowy kierunek na polskim rynku najmu instytucjonalnego (PRS). Vantage, należąca do niemieckiej Grupy TAG Immobilien, przejęła portfel ponad 5000 mieszkań, a wartość transakcji przekracza 2,4 mld zł – informuje "Puls Biznesu".

Przełomowa inwestycja

Dziennik zwraca uwagę, że to przełomowa umowa nie tylko dla branży najmu, ale również dla wyceny nieruchomości w Polsce. Jak podkreślają eksperci, tak duża transakcja staje się punktem odniesienia dla innych inwestorów i wzmacnia pozycję polskiego rynku mieszkaniowego jako atrakcyjnego celu dla kapitału zagranicznego.

Według danych cytowanych przez „PB”, w pierwszej połowie 2025 r. fundusze zainwestowały 1,7 mld euro w polskie nieruchomości, co oznacza spadek o około 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Jednak rekordowy zakup dokonany przez Vantage Development może sprawić, że drugie półrocze okaże się lepsze od pierwszego pod względem wartości inwestycji.

Zagraniczny kapitał w Polsce

Eksperci podkreślają również, że sprzedano cały portfel mieszkań, a nie pojedyncze lokale, co podnosi transparentność całej transakcji i rynku PRS jako takiego. To także sygnał, że inwestorzy nie obawiają się przychodów uzyskiwanych w złotych. Rentowność tej inwestycji została ujawniona na poziomie około 6,3 proc.

Bartłomiej Zagrodnik, prezes firmy Walter Herz, w rozmowie z "PB" stwierdził, że opisana umowa pokazuje wiarę zagranicznego kapitału w długoterminowy rozwój polskiego rynku mieszkaniowego. Jego zdaniem, to potwierdzenie, że sektor PRS w Polsce staje się coraz bardziej dojrzały, a takie rekordowe transakcje zwiększają jego przejrzystość i wiarygodność.

Czytaj też:

Biały Dom zainwestuje w Intela? Ruch bez precedensuCzytaj też:

Druga emerytura dla Polaków. Nawet 1000 zł co miesiąc!