Rosja zalewa rynki serem. Polscy producenci mają powody do obaw

Rosyjski sektor mleczarski w szybkim tempie umacnia swoją pozycję na rynkach zagranicznych, stając się coraz poważniejszym konkurentem dla polskich eksporterów. Szczególnie widoczny jest wzrost sprzedaży serów, które cieszą się dużym zainteresowaniem w Azji i na Bliskim Wschodzie – regionach kluczowych również dla polskiego eksportu.

Według danych cytowanych przez serwis tygodnik-rolniczy.pl, w pierwszej połowie 2025 r. Rosja wyeksportowała około 14 tys. ton serów i twarogów, których łączna wartość przekroczyła 250 mln zł. Największy wzrost zanotowano w kategorii serów, gdzie sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 33 proc.

Nowe kierunki eksportu

Choć głównymi odbiorcami rosyjskich produktów mleczarskich pozostają państwa postsowieckie – m.in. Kazachstan i Białoruś – Federacja Rosyjska intensywnie rozwija sprzedaż na bardziej odległe rynki.

Jej produkty trafiają już do Mongolii, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Serbii czy Turcji. Eksperci prognozują, że do 2030 r. wartość rosyjskiego eksportu serów może sięgnąć nawet 700 mln zł.

Pozycja Polski

Polska, która należy do największych światowych producentów serów, w 2024 r. sprzedała za granicę produkty o wartości blisko 3 mld zł. Wynik ten daje jej piąte miejsce na świecie, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym, Niemcom, Francji i Włochom.

Rosnąca ekspansja rosyjskiego sektora mleczarskiego może jednak wpłynąć na konkurencyjność polskich firm, zwłaszcza w strategicznych dla nich regionach Azji i Bliskiego Wschodu.

Inwestycje i rozwój sektora

Rozwój rosyjskiego przemysłu mleczarskiego to efekt wieloletnich inwestycji. Od 2012 r. w sektor ten wpompowano równowartość 4,5 mld zł, przy czym największa część środków trafiła do branży w latach 2018–2022. Efektem jest dynamiczny wzrost produkcji serów – z 800 tys. ton w 2020 r. do ponad miliona ton w 2024 r. Pozwoliło to Rosji znaleźć się w gronie dziesięciu największych producentów serów na świecie.

Federacja koncentruje się przede wszystkim na produkcji serów półtwardych i twardych, szczególnie cenionych w sektorze HoReCa. Jednocześnie rozwija przetwórstwo serwatki, które otwiera dodatkowe możliwości sprzedaży na rynkach chińskich oraz afrykańskich. To właśnie te działania sprawiają, że rosyjski eksport nabiera rozpędu i staje się coraz poważniejszym zagrożeniem dla konkurentów z Polski.

