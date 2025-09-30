Gwałtowny spadek cen ropy. Inwestorzy obawiają się nadwyżki

Notowania ropy naftowej wyraźnie spadły w reakcji na sygnały możliwego zakończenia działań wojennych w Strefie Gazy oraz rosnące obawy o nadwyżkę surowca na rynku.

Ceny ropy

Na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na listopad kosztowała 63,18 dol., co oznacza spadek o 0,43 proc. Z kolei notowania ropy Brent na ICE w Londynie obniżyły się o 0,57 proc., do poziomu 67,58 dol. za baryłkę.

Jednym z głównych czynników wpływających na te zmiany były wydarzenia polityczne. Prezydent USA Donald Trump zaprezentował plan pokojowy dla Strefy Gazy, obejmujący 20 punktów. Zakłada on m.in. stopniowe wycofywanie sił izraelskich oraz nadzór nad zarządzaniem tym terytorium przez międzynarodową Radę Pokoju, której przewodniczyć miałby sam amerykański prezydent. Plan uzyskał publiczne poparcie premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

Trump podkreślał, że przyjęcie jego propozycji mogłoby zagwarantować „wieczny pokój” na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie zagroził Hamasowi, że w razie odrzucenia planu poprze dalszą ofensywę Izraela. Netanjahu potwierdził tę deklarację, zaznaczając, że jeśli Hamas odmówi, Izrael „dokończy robotę”.

Nadwyżki surowca

Na sytuację cenową wpływa również perspektywa nadwyżki surowca. Inwestorzy oczekują, że sojusz OPEC+ podejmie decyzję o zwiększeniu wydobycia w listopadzie o kolejne 137 tys. baryłek dziennie. Taki ruch, w połączeniu z rosnącą produkcją innych dostawców, może doprowadzić do rekordowego poziomu nadmiaru ropy na rynku.

Analitycy ING Groep NV przewidują, że nadwyżka utrzyma się nie tylko w ostatnim kwartale 2025 r., ale również w 2026 r. To z kolei zwiększa presję na dalsze spadki cen, które według niektórych prognoz mogą doprowadzić notowania ropy Brent nawet do poziomu 50 dolarów za baryłkę.

Obecna sytuacja pokazuje, że rynek surowców pozostaje wyjątkowo wrażliwy zarówno na wydarzenia geopolityczne, jak i decyzje największych producentów ropy.

