Unia zamyka kurek z gazem. Rosja traci miliardy dolarów

Europa coraz mocniej ogranicza import rosyjskiego gazu, co stało się ciosem dla budżetu Kremla. Jeszcze przed wojną Rosja zaspokajała 40 proc. europejskiego zapotrzebowania na gaz. Dziś udział ten spadł do 19 proc., a Unia Europejska jasno deklaruje, że do 1 stycznia 2027 r. całkowicie wycofa się z zakupu rosyjskich surowców energetycznych.

Nowy pakiet sankcji

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że w 19. pakiecie sankcji wobec Rosji znalazł się zakaz importu skroplonego gazu LNG. Podkreśliła też, że powrót do rosyjskich dostaw byłby „historycznym błędem”, ponieważ Moskwa wielokrotnie pokazała, że nie jest wiarygodnym partnerem.

Dla rosyjskiego sektora energetycznego oznacza to poważne straty. Agencja Reutera poinformowała, że Gazprom w 2023 r. zanotował 7 miliardów dolarów straty w wyniku gwałtownego ograniczenia importu gazu przez Europę. Zmniejszone wpływy uderzyły w budżet Rosji, który w dużej mierze opiera się na dochodach z eksportu surowców energetycznych.

Rosyjski gaz

Obecnie rosyjski gaz trafia do Europy głównie poprzez rurociąg TurkStream przebiegający przez Turcję oraz w formie LNG. Jednak dla Kremla to zdecydowanie za mało, by zrekompensować utratę kluczowych kontraktów. Według doniesień Reutersa Rosja intensywnie zabiega o możliwość powrotu do europejskiego rynku i liczy na wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. Spekulacje wskazują, że ewentualne przywrócenie Rosji roli dostawcy mogłoby stać się elementem potencjalnego porozumienia pokojowego z prezydentem Władimirem Putinem.

Eksperci zauważają jednak, że większość krajów unijnych znalazła już alternatywne źródła energii. Część odbiorców nadal korzysta z rosyjskiego gazu, ale powrót do współpracy na dużą skalę wydaje się mało realny. Ursula von der Leyen podkreśla, że Europa musi konsekwentnie budować niezależność energetyczną, a rosyjski gaz i ropa nie mogą być więcej traktowane jako bezpieczne źródła dostaw.

