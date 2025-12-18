Banki wydłużały kredyty ponad miarę. Teraz zapłacą za to fortunę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nałożeniu kar na dwa państwowe banki – Pekao oraz Pekao Bank Hipoteczny. Jak ustalono, instytucje te nieprawidłowo realizowały obowiązki wynikające z ustawy o wakacjach kredytowych, obowiązującej od sierpnia 2022 r. do końca poprzedniego roku. Łączna wysokość sankcji wynosi blisko 119 mln zł, a banki zostały zobowiązane do poinformowania klientów, których dotknęły naruszenia.

Wnioski o zawieszenie rat

Zgodnie z ustaleniami UOKiK obie instytucje stosowały identyczny, niezgodny z ustawą schemat rozpatrywania wniosków o zawieszenie rat. Problemy dotyczyły przede wszystkim sytuacji, gdy wniosek składano w ostatnim miesiącu kwartału, w którym przysługiwało zawieszenie spłaty. Jak wyjaśnia urząd, banki udzielały wakacji kredytowych nie na cały miesiąc, lecz od dnia złożenia wniosku do jego końca. Mimo krótszego okresu rzeczywistego zawieszenia rat, automatycznie wydłużały harmonogram spłaty o pełen miesiąc.

UOKiK wskazuje, że takie działanie mogło podnosić całkowity koszt kredytu, co dla konsumentów oznaczało mniej korzystne warunki, niż przewiduje ustawa. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreśla, że mechanizm ten stosowano systemowo, a decyzja urzędu ma na celu ochronę osób, które zostały narażone na dodatkowe wydatki wynikające z wydłużenia okresu kredytowania przekraczającego faktyczny czas zawieszenia spłaty.

Kary dla banków

W rezultacie Bank Polska Kasa Opieki SA został obciążony karą w wysokości 117 801 000 zł, natomiast Pekao Bank Hipoteczny SA zapłaci 1 183 304 zł. Oprócz sankcji finansowych oba banki muszą także przekazać swoim klientom informację o decyzji urzędu oraz o stwierdzonych naruszeniach. Decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna – ukarane instytucje mają możliwość złożenia odwołania do sądu.

Wakacje kredytowe miały stanowić czasowe wsparcie dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe, jednak według UOKiK część konsumentów nie otrzymała pełnego zakresu ochrony, jaki gwarantowała ustawa. Sprawa ujawniła, że działania banków mogły prowadzić do nieuzasadnionego zwiększenia obciążeń finansowych kredytobiorców, co urząd określił jako naruszenie ich praw.

Czytaj też:

„Sytuacja finansowa NFZ nie może wpływać na bezpieczeństwo kraju”Czytaj też:

Wysoka kara dla Play. Sieć musi zwrócić klientom pieniądze