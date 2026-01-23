Rozliczenie PIT coraz bliżej. Te zeznania nie przechodzą „z automatu”

Okres rozliczeń podatkowych zbliża się wielkimi krokami. Ministerstwo Finansów przypomina, że od 15 lutego br. w e‑Urzędzie Skarbowym będzie czekać wstępnie przygotowane zeznanie PIT za 2025 rok. Z usługi mogą korzystać wszyscy podatnicy, zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy.

W rozliczeniach udostępnionych w Twój e-PIT znajdują się dane z informacji od płatników, w tym m.in. informacje o zwolnieniach. Z usługi można korzystać 24/7 na komputerze lub telefonie – również w aplikacji mobilnej e‑Urzędu Skarbowego.

Zalogować można się przez serwis login.gov.pl z użyciem profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej czy aplikacji mObywatel. Można również logować się za pomocą danych podatkowych, a w przypadku aplikacji mobilnej e-US dostęp jest możliwy po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu danych biometrycznych.

Rozliczenie PIT 2025. Te zeznania nie przechodzą automatycznie

Resort finansów przypomina, że PIT‑37 i PIT‑38 zostaną automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia, jeśli podatnik sam ich nie złoży lub ich nie odrzuci. Uzupełnienia i samodzielnego zatwierdzenia wymagają: PIT‑28, PIT‑36 i PIT‑36L.

– Twój e‑PIT to wygoda i bezpieczeństwo, a zwrot podatku trafia znacznie szybciej niż przy rozliczeniu papierowym – podkreśla Ministerstwo Finansów.

W przypadku zeznanie złożonego droga elektroniczną zwrot realizowany jest do 45 dni, choć praktyka pokazuje, że pieniądze trafiają na konta podatnika znacznie szybciej. W przypadku tradycyjnych rozliczeń przepisy dawały urzędom skarbowym nawet trzy miesiące na wypłatę zwrotu.

Z informacji przekazanych przez resort wynika, że zdecydowana większość Polaków rozlicza się z fiskusem drogą online. Blisko 24 mln deklaracji za 2024 rok (ponad 95 proc.) złożono elektronicznie, w tym ok. 14,3 mln w usłudze Twój e-PIT (pół miliona więcej niż rok temu). Prawie 8,3 mln deklaracji podatnicy zaakceptowali samodzielnie a kolejne 6 mln zostało zaakceptowanych automatycznie. Najwięcej deklaracji wpłynęło od podatników z województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Jedynie 1,2 mln deklaracji podatnicy złożyli w tradycyjnej papierowej formie.

Czytaj też:

Składka zdrowotna na ryczałcie w górę. Tyle teraz wyniesieCzytaj też:

ZUS rusza z wielką wysyłką. Dokumenty trafią do milionów Polaków